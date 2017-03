Un Marseille /PSG en demi finale de la Gambardella à Bourges ?

Le stade Jacques Rimbault de Bourges accueillera le dimanche 30 avril les demi-finales de la coupe Gambardella de football. La Gambardella, c'est la coupe de France des 18 ans, avec les pépites de demain. On attend 5 à 6000 spectateurs pour ces deux rencontres qui se succéderont dans l'après-midi.

On saura le 9 avril , au terme des 1/4 de finales, quelles seront les équipes qualifiées pour ces demi-finales à Bourges. Le tirage au sort n'a pas été favorable à Lens qui affrontera le PSG. Nantes accueillera Marseille, Montpellier recevra Metz et Auxerre se déplacera à Lorient. Côté ambiance, beaucoup misent sur un OM/PSG en demi-finale à Bourges. Antonio Teixeira, président du district de football du Cher, verrait également d'un bon oeil la qualification d'Auxerre. Sa proximité permettrait la venue de nombreux supporters à Bourges le 30 avril. D'ici un mois et demi, le stade Jacques Rimbault subira quelques petits travaux réclamés par la fédération de football. Bruno Brongniart, responsable de l'organisation de la coupe Gambardella, a fait le tour des installations et souhaite que la ville repeigne les vestiaires. Le Bourges 18 n'y perdra donc pas au change.

Le maire de Bourges, Pascal Blanc, (aux côtés d'Antonio Teixeira, président du district de football du Cher) © Radio France - Michel Benoit

Bourges qui veut accueillir davantage d'événements sportifs : la ville voudrait une étape du tour de France d'ici trois ans. En juin , elle organisera l'assemblée générale de la fédération française de rugby : 1000 à 1.400 congressistes sont attendus. Pas mal de nuitées en perspective pour les hôteliers. Nathalie Bonnefoy, adjointe au maire, multiplie les invitations auprès des responsables de fédérations pour leur vanter les installations sportives et hôtelières de Bourges. Le Prado rénové et la présence du Creps sont de vrais atouts. La cité Berruyère accueillera un championnat de France d'aviron cette année et un championnat d'Europe jeunes, de basket au mois d'Août. Bourges est l'une des 22 villes à avoir décroché le label ville active et sportive, décerné par le ministère.