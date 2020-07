Un masque bleu et blanc à l'effigie des Fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan

Vous avez peut-être vu passer la photo sur les réseaux sociaux : un masque de protection bleu et blanc, les couleurs des Fêtes de la Madeleine, et avec le logo imprimé dessus !

C'est l'idée qu'a eu une habitante de Castets, Martine Hostein. Elle l'a confectionné pour son ami Alain Lafourcade, le président d'une peña montoise appelé le club taurin Pedro Romero. "Pendant le confinement, je me suis mise à fabriquer beaucoup de masques pour la commune, raconte Martine Hostein. Et puis avec mon compagnon, nous avons un ami à Mont-de-Marsan qui est le président d'une peña. Alors on a décidé de faire un masque pour lui et son épouse."

"C'est un collector !"

L'objectif, à l'époque, était évidemment qu'il le porte pendant les fêtes de la Madeleine. Pour cette année, c'est raté, mais c'est un joli cadeau. "En fait, c'était un cadeau surprise, précise Martine Hostein. On leur a envoyé par la Poste, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. Quand ils l'ont ouvert, ils étaient ravis !"

Existe-t-il plusieurs exemplaires de ce masque déjà culte ? "Malheureusement non, répond Martine Hostein. C'est un modèle unique, parce que j'ai récupéré deux bandanas que nous avions." "C'est un collector !", plaisante son compagnon.