Un Mayennais aux Championnats d'Europe Juniors de Viet Vo Dao

Matthieu Ayache, 16 ans, visera l'or à Iasi en Roumanie ce dimanche.

Champion de France Junior en 2016, Matthieu Ayache a dû faire l'impasse sur les Championnats de France cette saison avec les nombreux regroupements de l'Equipe de France. Interne au Prytanée Militaire de La Flèche il sera malgré tout l'un des chefs de file de la délégation française, lui qui monte systématiquement sur les podiums depuis 2013.

A Iasi il visera la Médaille d'Or en catégorie ''combat'' 64-68 kg.

Licencié au Stade Lavallois Vovinam, il pratique le Vovinam Viet Vo Dao depuis l'âge de neuf ans.

