Tim Boucherie, jeune horticulteur de talent à Ballots : "J'aidais ma maman à faire le jardin"

La région des Pays de la Loire a rayonné sur la scène nationale grâce à son savoir-faire artisanal, lors les finales nationales des Worldskills qui se tenaient à Lyon le week-end dernier. Dans le palmarès se trouve un Mayennais, Tim Boucherie, originaire de Ballots et étudiant à Angers. Le jeune homme de 20 ans a terminé son BTS et entame sa licence professionnelle.

Tim Boucherie et une de ses réalisations verdoyantes - Tim Boucherie

France Bleu Mayenne : Que retenez-vous de ce concours ?

Tim Boucherie : Il ne faut vraiment pas hésiter à s'inscrire à ce concours. C'est un concours dans tous les métiers qui est riche de rencontres et aussi de savoir-faire. On apprend beaucoup. C'est vraiment une très belle expérience humaine avant tout. Je pense que ce sont des souvenirs qui resteront gravés dans nos vies.

À l'issue de ce concours qui s'est déroulé à Lyon, vous avez obtenu la médaille de bronze. C'est une fierté pour vous ?

Oui. J'espérais avoir la médaille d'or, mais déjà la médaille de bronze, c'était vraiment très bien. Pour une première participation, je finis à moins d'un point du 2e et à moins de deux points du 1er. Donc c'était très serré. On était onze candidats, j'ai fini troisième, alors oui, je peux être fier. Ça récompense quand même tout le travail qui est derrière !

Parlez-nous de votre passion pour l'horticulture. Alors ça vient d'où ?

Depuis tout petit, j'aidais ma maman à s'occuper des jardins familiaux. En fait, c'est un ensemble pour moi. Quand on est passionné par l'horticulture, on aime notre métier dans sa globalité. Donc moi, j'aime à la fois produire les plantes, commencer de zéro et voir la plante grandir jusqu'à la vente. Mais j'aime aussi le côté commercial, produire la plante et après, la commercialiser.

Quel est votre objectif maintenant ?

À court terme, j'aimerais bien trouver une place dans une entreprise avec des responsabilités en tant que chef de culture ou autre. Et à l'avenir, j'aimerais bien m'installer en horticulture, mais je ne sais pas encore dans quel domaine précisément. J'en saurai probablement plus à la fin de ma licence professionnelle.

Est-ce que c'est viable économiquement d'être horticulteur ?

Il ne faut pas compter ses heures et il faut aimer ce qu'on fait. Si c'est bien fait, toute entreprise peut être viable, on peut en vivre.

En avez-vous terminé avec les concours ?

Non, parce que encore une fois, j'aurais bien aimé avoir la médaille d'or. Donc, je pense que je participerai à nouveau aux sélections régionales dans deux ans. Et si jamais je suis encore sélectionné, je retournerais au concours national pour cette fois-ci, essayer de décrocher une médaille d'or.

Vous voulez votre revanche ?

Oui, c'est ça ! (rires)