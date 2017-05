Un McDonald's à Saint-Yrieix-la-Perche avant la fin de l'année

McDonald's va s'implanter à Saint-Yrieix-la-Perche dans les prochains mois. Le chantier a déjà commencé avenue du Général de Gaulle.

Après Limoges, Saint-Junien et Aixe-sur-Vienne, McDonald's s'installe dans une quatrième ville de Haute-Vienne : Saint-Yrieix-la-Perche. Cela fera neuf restaurants dans le département.

Le fast-food ouvrira ses portes avant la fin de l'année, avenue du Général de Gaulle, juste en face de la clinique vétérinaire et de la boucherie Barris. "Le permis de construire a été délivré, le chantier a donc débuté. Le restaurant sera prêt avant la fin de l'année, vers le mois d'octobre", explique le maire de la ville Daniel Boisserie.

McDonald's compte déjà six restaurants dans l'agglomération de Limoges, un autre à Aixe-sur-Vienne et un à Saint-Junien. En Corrèze, on en compte quatre, à Tulle, Ussel, Brive et Malemort.