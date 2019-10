Un médecin de Lunel ferme temporairement son cabinet pour dénoncer l'insalubrité du quartier

Lundi, le Dr Gaëlle Texier a fermé son cabinet situé dans un quartier populaire de Lunel. Autour de son local flambant neuf, les bâtiments sont vides, insalubres, et grouillent de nuisibles.

Lunel, France

Le docteur Gaëlle TEXIER nous accueille dans son cabinet, situé au centre du boulevard de la Libération, à Lunel. Entièrement blanc et rénové, il est serti d'une petite cour de verdure, dont la généraliste et pédiatre prend soin. Rien d'anormal dans la salle de consultation. Malheureusement pour y accéder par la rue, il faut slalomer entre les excréments d'oiseau. Le propriétaire du bâtiment qui jouxte et surplombe le cabinet médical a abandonné son bien depuis plusieurs mois : depuis, c'est la galère pour Gaëlle Texier. "Il y a eu des rats, puis une invasion de blattes l'été dernier. Aujourd'hui, les appartements grouillent de pigeons. Les bébés de 15 jours qui viennent se faire ausculter ne sont pas à l'abris de se prendre une fiente sur le coin du nez." Le docteur a décidé de fermer son cabinet lundi, pour protester contre ces conditions d'insalubrité.

La Mairie impuissante

Contactée par France Bleu Hérault, la Mairie annonce qu'elle a déjà fait tout ce qui était en son pouvoir. Il y a quelques mois, un arrêté de péril a été pris, condamnant le bâtiment. En revanche, aucun agent ne peut être envoyé pour déloger les nuisibles, puisque les appartements appartiennent à un propriétaire privé. Le docteur a pourtant tenté à maintes reprises de le contacter : "Aux dernières nouvelles, il aurait quitté l'Espace Schengen" déplore-t-elle, avec un geste d'impuissance.