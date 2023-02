Un médecin ligérien lance une pétition pour sauver les fresques carabines dans les internats de médecine

La pétition ne mâche pas ses mots : "c'est scandaleux et une atteinte à la liberté d'expression!" Michel Roy, médecin dans la Loire, est révolté par la demande de retrait des fresques carabines des salles de garde : il a donc lancé une pétition , qui regroupe, deux semaines après son lancement vendredi 10 février, 3.092 signatures. Dans une note du 17 janvier, le ministère de la Santé enjoint les hôpitaux d'enlever ces dessins à caractère sexuel des locaux, dans une politique de "tolérance zéro" face aux "violences morales et sexuelles à l'encontre des étudiants en santé."

ⓘ Publicité

Plus de fresques carabines au CHU de Saint-Étienne

Michel Roy défend l'aspect patrimonial et historique de ces fresques souvent peintes à même le mur. - Image fournie par Michel Roy

Au CHU de Saint-Étienne, la question ne se pose pas. Lors du déménagement de l'internat en 2010, ces peintures -parfois très crues- ont été recouvertes. Michel Roy en a conservé des photos. La quinzaine de dessins représentent quasiment tous des scènes obscènes, on y voit des actes sexuels entre un médecin et une infirmière, voire un médecin et une vache (NDLR : nous avons fait le choix de ne pas publier les fresques les plus crues). Il y a aussi une caricature du dessinateur Piem.

loading

Ces fresques vont de la simple caricature aux positions les plus obscènes. - Image fournie par Michel Roy

Il a conscience d'aller à contre-courant, mais tient à défendre "la valeur patrimoniale" de ces peintures. "L'histoire des fresques carabines dure depuis des siècles. En fait les internes parodient leurs propres patrons." Il ose même un instant "le parallèle avec les fresques de Pompéi, qui miment des scènes obscènes. Si on recouvre les fresques des internats, pourquoi on n'irait pas recouvrir les fresques de Pompéi?" Il lâche le mot "autodafé".

Des dessins "dégradants"

Ces peintures ont disparu des murs de l'internat de Saint-Étienne lors du déménagement des locaux en 2010. - Image fournie par Michel Roy

Cet ancien du CHU de Saint-Étienne, interne en 1995, ne voit pas le caractère sexiste de ces peintures : "même si sur certaines fresques on a des hommes habillés et des femmes nues, comme à Nancy, on peut tout à fait voir ces dessins comme une façon de parodier le pouvoir des patrons sur les femmes" avance-t-il. Ce qui n'est pas du tout l'avis du ministère de la Santé qui estime que "la survivance des fresques carabines peut être considéré comme un agissement à connotation sexuelle [...] ayant pour effet [...] de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant."

loading

"Dégradant", c'est l'adjectif qu'utilise Léa, étudiante en 4e année de médecine à Saint-Étienne, pour décrire ces fresques, qu'elle n'a encore jamais croisées. Elle n'est pourtant pas choquée, ni dérangée par l'existence de ces "scènes de cul (sic)", mais concède être peut-être "biaisée" par ses années dans le milieu carabin où on "flirt entre le professionnel et la détente, toujours un peu dans l'excès". En revanche, Sonny, Annaëlle et Clara, ouvrent de grands yeux en apprenant cette pratique. En première année, Clara imagine son premier jour d'internat : "pour la première fois, t'y vas, tu te dis ok .. Wow, c'est comme ça ici..."

Un continuum de violences sexistes?

Ces dessins ne choquent pas Jean, qui au cours de son internat, en a croisé quelques unes : "des positions sexuelles validées pour éviter la transmission du Covid". "Ce n'est pas en mettant un coup de pinceau qu'on va régler les problèmes de sexisme à l'hôpital, alors que j'ai des collègues qui me racontent qu'un chirurgien leur a mis une main aux fesses, ou une remarque sexiste. Passer un coup de blanc sur ces fresques ça va rien arranger." Mais quand on demande si justement, ces dessins ne créent pas une ambiance où on peut plus facilement mettre une main aux fesses d'une collègue (ce qui est une agression sexuelle), il concède : "bonne question" tout en ayant conscience qu'en tant qu'homme, le risque est moindre. Quand on pose la même question, à Léa, la réponse fuse: "Si, je pense que d'ailleurs l'esprit carabin a toujours tourné autour de cette zone grise".