Un médecin mayennais vous donne ses conseils pour bien dormir pendant la canicule

La journée de ce lundi 18 juillet promet d'être caniculaire. On attend 40 degrés en Mayenne et les températures ne risquent pas de redescendre dans la soirée. Difficile de trouver le sommeil. On vous donne les conseils d'un médecin mayennais spécialiste des troubles du sommeil.

Avec la vague de chaleur, les nuits sont presque aussi étouffantes que les journées. Alors que le thermomètre va atteindre les 40 degrés ce lundi 18 juillet, la nuit prochaine risque d'être compliquée pour dormir. Il ne faut surtout pas prendre de somnifères, assure le médecin mayennais Mohammad Al Dakkak, spécialiste des troubles du sommeil et pneumologue à la polyclinique du Maine et au centre hospitalier de Laval. Il nous livre ses conseils pour trouver le sommeil malgré la canicule.

"Les somnifères détraquent l'organisme"

"Surtout pas de somnifères !", insiste le docteur Mohammad Al Dakkak. En effet, le problème de la chaleur est qu'elle empêche la sécrétion physiologique de la mélatonine, l'hormone du sommeil, rappelle le médecin. Ajouter un somnifère sur cette difficulté physiologique va encore plus détraquer le sommeil, dit-il. "On est déjà abattu par un mauvais sommeil, on va prendre un somnifère mais on va être encore plus abruti le lendemain matin. Ça ne va pas du tout arranger les choses. On va avoir faussement l'impression d'avoir dormi mais en fait on va détraquer l'organisme", ajoute le docteur Mohammad Al Dakkak.

S'hydrater

Le médecin conseille donc de prendre une douche tiède avant de se coucher, "afin de baisser la température globale de l'organisme." On peut aussi porter des vêtements légers, "plutôt en coton et pas très serrés pour laisser l'air circuler." Et bien sûr : s'hydrater. "Vous pouvez mettre une bouteille d'eau à côté de vous, près du lit la nuit pour boire." Le médecin déconseille enfin toute activité sportive intense avant d'aller dormir.