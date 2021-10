Un médiateur envoyé ce mercredi à Calais pour rencontrer le prêtre en grève de la faim

Cela fait deux semaines que le prêtre et les deux militants sont en grève de la faim. Ce mardi 26 octobre, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'envoi d'un médiateur pour les rencontrer. Le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), Didier Leschi, se rendra à partir de mercredi pour une mission de médiation à Calais, où se déroule cette grève de la faim en soutien aux migrants.

"Didier Leschi est envoyé par le ministère de l'Intérieur à Calais à partir de demain (mercredi) pour une mission de contact", a indiqué la place Beauvau à l'AFP, après deux semaines d'une grève de la faim initiée par trois personnes le 11 octobre. Il s'agit d'une "mission de contact et de médiation pour mettre en place les conditions d'une sortie de crise constructive pour tous", a souligné le directeur général de l'Ofii.

"C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne"

Didier Leschi est l'un des acteurs du démantèlement de la jungle de Calais il y a cinq ans presque jour pour jour. Il doit y rencontrer les acteurs associatifs et les grévistes ce mercredi.

Philippe Demeestère, un aumônier du Secours catholique pour le Pas-de-Calais, âgé de 72 ans, ainsi que deux militants associatifs, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, se sont engagés dans une grève de la faim dans l'église Saint-Pierre de Calais, notamment pour réclamer l'arrêt des démantèlements des camps de migrants pendant la période hivernale. La semaine dernière, le préfet du Pas-de-Calais Louis Le Franc a annoncé vouloir "accroître la fréquence des réunions de concertations organisées à la sous-préfecture de Calais", ville-frontière avec le Royaume-Uni, vers lequel de nombreux migrants tentent quotidiennement de passer.

"C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne. (...) J'espère qu'enfin on pourra parler de tout, de la réalité, de ce que les gens vivent, et pas à partir d'une figure de l'exilé, fantomatique, dans laquelle on loge toutes nos peurs, les intérêts électoraux, etc.", a réagi auprès de l'AFP le prêtre jésuite Philippe Demeestère.