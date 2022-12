Un menu digne d'un 25 décembre à la Cantine savoyarde !

loading

Terrine de Saint-Jacques, pomme grenailles, suprême de volailles crème aux truffes et tourbillon de glace. Le menu a tout d'un déjeuner d'exception. Comme tous les 25 décembre depuis bientôt 40 ans, l'association la Cantine savoyarde met les petits plats dans les grands. "C'est pour mettre un peu de chaleur dans le cœur des personnes qui sont à la rue", partage Farid. C'est l'un des chefs de l'association et c'est lui qui est à la baguette ce midi.

Alors pour une fois, il n'y a pas beaucoup de préparation à prévoir : le repas est offert par la Clinique le Sermay de Challes les Eaux, pour la deuxième année consécutive. "Tout cette solidarité, c'est comme une grande famille", s'émeut Hervé Lecoq, membre du bureau de l'asso. Et c'est bien cette ambiance que viennent chercher ceux qui poussent la porte du local, avenue docteur Desfrançois.

Près de 200 repas distribués

Emma, Charlène, Mohammed, Michel ou encore René sont des habitués. Ils viennent ici manger presque quotidiennement. "La Cantine savoyarde c'est 120 000 repas par an : matin, midi et soir", rappelle Hervé Lecoq. Mais forcément ce dimanche midi, 25 décembre, le repas a une saveur un peu particulière. "Ça fait du bien de voir du monde, se réjouit Yaya, quand on n'a pas grand chose, ça fait plaisir".

Il est 11 heures et déjà la salle se remplit rapidement. Au service : quatre bénévoles, tabliers blancs autour du cou et charlotte bleue sur la tête. Stéphanie vient aider pour la première. "Je suis très heureuse d'être là parce qu'il faut essayer de redonner le sourire aux gens et ça leur donne à eux, ça leur donne à moi donc c'est parfait", dit-elle en distribuant un peu de fromage. Elle s'est déjà inscrite sur d'autres créneaux pour aider les prochains jours.

Un bon repas et des cadeaux pour que tout le monde puisse profiter de Noël, c'est l'objectif de la Cantine savoyarde. © Radio France - Julie Plouvier

Les assiettes vidées, il est temps de passer aux cadeaux ! Ils ont été offerts par les collégiens Saint-Ambroise. Il y a de tout, c'est Marie qui fait la mère Noël : "ça fait plaisir de rendre heureux les gens, de les voir sourire. On a surtout des produits de beauté et des habits chauds pour lutter contre le froid". Emma a reçu un bonnet et du parfum, elle est heureuse de pouvoir passer du temps avec les autres. "C'est un peu ma famille", conclut la femme originaire d'Italie. Elle habite en foyer, juste au-dessus.