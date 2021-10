Un Meurthe-et-Mosellan de 27 ans, désigné "Prodige de la République" pour son action pendant le confinement

Il a 27 ans et vient de se voir décerner le titre de "Prodige de la République" pour son engagement citoyen pendant le premier confinement. Jean-Philippe Périn a été accueilli ce 12 octobre en préfecture de Meurthe-et-Moselle et a reçu un chèque de 500€ qu'il a remis à une association.

Jean-Philippe Périn et Gérard Clémens, président de l'association Relais Villes et Villages

Tous ont moins de 30 ans et ont été désignés "Prodiges de la République" pour leur engagement citoyen, en particulier au début de la crise sanitaire pour avoir confectionné des masques, des blouses, porté des courses aux aînés, aidé les plus jeunes à faire leurs devoirs. Neuf Meurthe-et-Mosellans ont reçu ce titre honorifique de la part d'un jury composé des services de l'Etat et de collectivités.

Parmi eux, Jean-Philippe Périn, 27 ans, étudiant. C'est lui qui a représenté le département lors d'une cérémonie nationale en mai dernier en présence de Marlène Schiappa, ministre en charge de la Citoyenneté. Jean-Philippe a organisé des collectes de produits d'hygiène. "Il y a une phrase du bon roi Stanislas que j'aime beaucoup, c'est : le vrai bonheur consiste à faire des heureux. Et c'est ça qui me motive dans la vie", confie le jeune homme.

Quand on savait que la situation était très compliquée, ça me paraissait impossible de rester les bras croisés sans rien faire, tranquillement confiné chez moi

Brosses à dents, dentifrice, protections hygiéniques, shampoing, tous ces produits collectés auprès de pharmacies ou de commerces ont été offerts par Jean-Philippe Périn à l'association Relais Villes et Villages, une épicerie sociale itinérante qui organise des tournées dans 120 villages pour venir en aide aux familles pauvres.

Une aide très précieuse pour son président, Gérard Clémens : "Les gens sont de plus en plus contraints par l'argent. Ils n'ont bien souvent pas les moyens d'aller se nourrir correctement donc l'hygiène passe souvent au second plan. Acheter une brosse à dents, ça paraît rien pour nous. Pour des gens, c'est de l'argent qui sort."

Pour cet acte solidaire, Jean-Philippe a reçu du gouvernement un chèque de 500€ qu'il a remis à cette même association Relais Villes et Villages. Un engagement qui va au-delà du bénévolat : le "Prodige de la République", qui a une formation juridique, vient de réorienter ses études vers l'insertion sociale.