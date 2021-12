Un meurtre au Château de Blois pour un téléfilm policier

Au printemps, les équipes de France 3 se sont installés une petite semaine pour tourner au Château de Blois. Une bonne manière de mettre la ville et ce château du Loir-et-Cher en avant pour attirer les prochains touristes. Le Château de Blois espère donc des retombées avec la diffusion de ce téléfilm policier.

Un scénario tiré d'un fait réel

Lors d'une reconstitution historique au Château de Blois, le duc de Guise, Arthur, âgé de 20 ans, est accusé du meurtre d'Henry III. Un scénario qui se base sur un événement historique qui s'est réellement passé à Blois mais dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui explique Elisabeth Latrémolière, directrice et conservatrice en chef du château. "Pendant longtemps, c'était l'un des incontournables du Château de Blois. Les visiteurs venaient en nombre pour voir les lieux de l'assassinat. Aujourd'hui, c'est une période qui est moins enseignée dans l'histoire."

Elisabeth Latrémolière, conservatrice du château de Blois © Radio France - Julien Frenoy

Les visiteurs ne pensaient pas que c'était si beau

Beaucoup connaissent les extérieurs du château et l'escalier en vis de François 1er. Mais il y a bien plus à voir poursuit Elisabeth Latrémolière. "La plupart des visiteurs ne pensaient pas que c'était si beau et si bien à l'intérieur. Quand il y a des repérages pour des tournages de films, souvent, les équipes viennent pour une journée mais elles restent plus longtemps car elles trouvent toutes sortes de décors intéressants."

De nombreux sapins sont présents pendant les fêtes © Radio France - Julien Frenoy

Ce téléfilm, c'est donc l'opportunité de mettre en lumière la ville de Blois et cet édifice unique. "Nous avons beaucoup de tournage à Blois mais souvent les tournages des appartements du château qui sont utilisés à l'écran ne sont pas indiqués comme ceux de Blois."

Avec "Meurtre à Blois", le château sera mis en valeur et pourrait être visionné par plus de trois millions huit cent mille téléspectateurs comme c'était le cas avec "Meurtre à Orléans" le 24 juin 2021. Le téléfilm "Meurtre à Blois" sera diffusé samedi 1er janvier 2022 à 21h05 sur France 3 avec Anne Charrier et Olivier Marchal.