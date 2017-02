Un meurtre à la bibliothèque Henri-Vincenot de Talant

Une "murder party" ce vendredi à la bibliothèque municipale Henri-Vincenot de Talant (Côte-d'Or)! C'est un jeu de rôle grandeur nature, un genre de Cluedo géant! Une opération destinée aux enfants. Ils devaient retrouver un meurtrier en cherchant des indices cachés au milieu des rayons de livres.

Les enfants ce sont lancés dans une vaste enquête ce vendredi après-midi à la bibliothèque de Talant. Un prétexte mis au point par les organisateurs afin qu'ils fouillent, se promènent et fassent des recherches au milieu des rayonnages. Le but bien sûr, leur donner envie de revenir dans l'établissement, mais plus largement offrir une image plus décalée de la bibliothèque. Faire en sorte que ce lieu devienne un lieu de découvertes culturelles quelque soit la forme. Et plus uniquement l'endroit où l'on vient emprunter des livres.

Une trentaine d'enfants ont participé

Et le succès a été au rendez-vous puisqu'ils sont une trentaine de jeunes, âgés de 8 à 11 ans, a s'être transformés en enquêteurs -durant une après-midi- pour résoudre l'énigme qui leur été proposée. Une histoire inventée de toute pièce par 4 employés de la bibliothèque. Ces derniers ont imaginé -que quelques minutes avant l'ouverture des portes de l'établissement- le corps d'un de leur collègue avait été retrouvé! Il s'agissait donc de mettre la main sur le meurtrier!

Sarah Perreau, responsable du numérique et de cette première murder party, explique les règles du jeu aux enfants devant la scène de crime! © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour des sensations plus vraies que nature, une scène de crime entourée de rubalise a été installée au milieu des livres ; un peu partout sur le sol de la bibliothèque des traces de pas ensanglantées ont été disposées... Pour les aider dans leur enquête les enfants, par groupes de 6, étaient équipés de tablettes tactiles. Ils sont partis à la recherche de "QR Codes" cachés un peu partout entre les livres, les DVD et les jeux de société...

Les enfants ont été reçus dans le bureau de l'enquêtrice, Sarah Perreau, alias Scherlock © Radio France - Thomas Nougaillon

L'enquêtrice Scherlok a reçu les apprentis policiers dans son bureau Partager le son sur : Copier

Dans la peau de l'enquêtrice, chargée de guider les enfants, Sarah Perreau, responsable du numérique à la bibliothèque Henri-Vincenot. Elle fait partie de ceux qui ont pensé cette toute première murder party. Et il y en aura d'autres!

La bibliothèque de Talant compte pas moins de 34 000 livres et 100 titres de revues et journaux à découvrir tout au long de l'année! © Radio France - Thomas Nougaillon

Le festival "à vous de jouer"

La prochaine "murder party" aura lieu le samedi 1er avril prochain à partir de 10h30. Cela s'inscrit dans le cadre de l'opération "à vous de jouer" dans laquelle on trouve également des tournois de jeux vidéos ou des initiations aux jeux de cartes. Pour plus de renseignements ou si vous voulez prendre part à ces animations pensez à réserver au 03 80 44 60 24.

La bibliothèque de Talant en chiffres

La bibliothèque de Talant fait travailler 11 personnes, avec ses 1.344 mètres carrés, c'est la seule bibliothèque de la commune. En 2016, 1.500 emprunteurs y étaient enregistrés. 77 000 documents (livres, DVD, jeux...) y ont été prêtés. Des chiffres en baisse constante -comme dans toutes les bibliothèques de France- puisque les années fastes -comme en 2008 par exemple- on était à 120 000 prêts sur l'année! Cela est dû à un changement des pratiques. Mais aussi à la multiplication des offres culturelles sur l'agglo dijonnaise. La bibliothèque multimédia Henri-Vincenot de Talant se trouve place Mendès-France.