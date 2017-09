Un millier d'animaux à la foire du Mans

Joël Bouchet, le commissaire général de la foire du Mans était notre invité ce jeudi. Plus d'un millier d'animaux seront présents au centre des expositions jusqu'à lundi.

Des vaches, des moutons, des cochons, mais aussi des lapins, des chèvres, et des poussins; plus d'un millier d'animaux sont présents à la foire du Mans jusqu'à ce lundi 18 septembre

La sécurité renforcée

"Cette année, la préfecture nous a demandé encore plus de précautions" souligne Joël Bouchet, le commissaire général de la foire du Mans, "il a fallu renforcer avec des plots en béton tous les carrefours des allées, afin d'éviter le passage des véhicules. C'est beaucoup plus que les autres années".

Pas de restriction sanitaire

"Cette année, il n'y a pas de consigne particulière au niveau sanitaire tant pour les bovins que pour les volailles et dieu merci" poursuit Joël Bouchet, le commissaire général de la foire du Mans. "Les volailles sont contrôlées et vaccinées dans les élevages et il n'y a pas de consigne particulière cette année pour eux, il y a juste un certificat sanitaire signé par le vétérinaire. Pour les bovins, même chose, pas de restriction donc cette année côté sanitaire, nous sommes un peu plus tranquille que les années précédentes".

L'éclosion des poussins de Loué à voir pendant la foire du Mans © Maxppp - Marc Olivier / Maxppp

75% des visiteurs de la foire passent par l'espace agricole

"Aujourd'hui à la foire du Mans accueille plus de 100.000 visiteurs avec des pointes samedi et dimanche à 30.000 personnes" souligne Joël Bouchet, le commissaire général de la foire du Mans. "Les gens du département, on croit qu'ils connaissent bien l'élevage, mais en fait une grande partie des citadins viennent découvrir les animaux et aiment être en contact avec les animaux. 75% des visiteurs passent par l'espace agricole et c'est très prisé par les visiteurs".