Creuse, France

"C'est un chiffre énorme" : voilà la réaction de Marie-Françoise Fournier, responsable de l'aide sociale à l'enfance en Creuse, quand on lui demande combien d'enfants sont suivis par le conseil départemental. Chez nous, un millier de petits creusois sont victimes de violences.

De la négligence avant les violences physiques

En Creuse, la violence envers les mineurs se traduit avant tout par de la négligence. "Il faut sortir de la caricature du père bourreau, alcoolique, ce n'est pas ça du tout, souligne Marie-Françoise Fournier. Tout le monde peut vivre un divorce qui se passe mal ou une maladie qui fait que l'enfant se retrouve en difficulté."

Tout le monde peut être concerné" - Marie-Françoise Fournier, responsable de l'aide sociale à l'enfance en Creuse

La réponse du département, chargé de ces questions de violences envers les enfants, n'est pas à chaque fois judiciaire, loin de là. "On a un panel d'aides qui va du très léger, une infirmière par exemple qui vient vous aider à allaiter votre bébé, jusqu'à des éducateurs qui travaillent avec votre ado", explique Marie-Françoise Fournier. Des médecins peuvent également venir en aide aux familles.

Un tiers des enfants maltraités sont placés en foyer ou en famille d'accueil

Mais parfois, les aides apportées par les services du département, et leurs partenaires, ne suffisent pas. Sur les mille mineurs suivis par le département, un tiers se retrouvent éloignés de leur famille. "C'est un des plus gros taux de France, insiste Marie-Françoise Fournier. Ici, on a des familles en situation de précarité, et puis un Creusois sur trois est connu d'un travailleur social, ce qui fait qu'on détecte vite les signaux."

En Creuse, le niveau de tolérance est très bas. Un enfant qui deale un peu de shit, ça ne passe pas" - Marie-Françoise Fournier, responsable de l'aide sociale à l'enfance en Creuse

Le département nous demande de le contacter si on pense qu'un enfant est violenté. Si on ne fait pas la démarche, on peut être condamné pour non assistance à personne en danger.

Si on a donc des suspicions, il faut appeler les unités territoriales d'action sociale. On en compte six dans le département. On peut également composer le 119, un numéro gratuit et anonyme.