Montbéliard : un millier de bénévoles font du porte-à-porte pour récolter argent et nourriture

Samedi 1er février et dimanche 2, près de 1200 bénévoles vont faire du porte-à-porte à Montbéliard et ses alentours pour récolter des produits alimentaires et de l'argent au profit du Secours Catholique et de l'Entraide Protestante.

Montbéliard, France

Héritière de la "Pelle à charbon", qui récoltait de quoi chauffer les plus démunis au siècle dernier, "l'opération Entraide" est organisée pour la 65ème fois à Montbéliard et ses alentours ce week-end, samedi 1er février et dimanche 2 février. Près de 1.200 bénévoles vont frapper aux portes pour récolter à la fois de l'argent et de la nourriture. Les dons et les denrées seront ensuite redistribués par le Secours Catholique et l'Entraide Protestante.

Les bénévoles sont tous munis d'un badge et d'une autorisation préfectorale pour prouver leur identité. Ils peuvent encaisser espèces et chèques. En échange, ils peuvent donner un reçu fiscal pour un don supérieur à 8 euros.

Une édition en berne

Depuis plusieurs années, les effectifs de bénévoles sont en baisse, à tel point que certaines zones qui étaient auparavant couvertes ne le sont plus. C'est par exemple le cas à Écot ou dans certains quartiers de la Cité des Princes plus aucun bénévole n'est venu collecter des dons depuis trois ans. "Depuis plusieurs années, on remarque que l'on a du mal à recruter des bénévoles, explique Jean-Luc Fabre du Secours Catholique de Montbéliard. "Dans un quartier, on compte même sur la présence de scouts pour pallier leur absence".

Le Secours Catholique espère également trouver des volontaires pour la phase de tri qui suivra la récolte des denrées. Pour tout renseignement: 03.81.94.09.14