Plus de 300 gendarmes et autant de policiers sont mobilisés dans l' Hérault pour la nuit de la saint Sylvestre, pour des contrôles de respect du couvre feu, d’éventuelles fêtes clandestines et d'alcoolémie au petit matin .Le ministre de l’intérieur leur demande la tolérance zéro.

Un millier de gendarmes,de policiers et de pompiers mobilisés pour la nuit du nouvel an dans l'Hérault

Une sorte de répétition générale ce mercredi 30 décembre soir pour les forces de l'ordre dans l'Hérault avant la nuit du nouvel an. Plusieurs opérations de contrôles du respect du couvre feu, et des attestions de ceux qui étaient dehors après 20 heures ont eu lieu, à Montpellier, Béziers , au péage de l' autoroute A9 à Saint Jean de Vedas .

"Ce n'est pas du contrôle pour du contrôle, ça n'aurait aucun sens, on souhaite simplement sortir d'ornière dans laquelle le covid nous place." Le préfet de l' Hérault Jacques Witkowski

Le préfet de l'Hérault et le patron des gendarmes de l'Hérault se sont rendus sur l'un de ces points de contrôle des véhicules au péage de saint jean de Vedas, pour passer un message avant la nuit du passage à la nouvelle année ;

Et le message est clair : plus de 600 policiers et gendarmes seront mobilisés toute la nuit à venir, sur les routes pour faire respecter le confinement , et pour des opérations de contrôles d'alcoolémie le matin. Ils pourront aussi intervenir si nécessaire des des lieux où se déroulent des rassemblements festifs. "on peut intervenir dans un domicile privé sous certaines conditions comme le tapage nocturne, un nombre important de personnes présentes avec un filtrage à l'entrée par exemple qui montre que c'est une fête organisée" prévient le général Lettermann, qui commande le groupement de gendarmerie de l' Hérault.

"Le but n'est pas de harceler, les uns ou les autres, c'est de faire passer le message que chaque décès du covid est au bout d'une chaîne de contamination dont on peut faire partie" Général Lettermann

Le préfet de l'Hérault reconnait que cette nuit du nouvel an est particulière mais appelle chacun a un comportement citoyen individuel qui au plan collectif s’avérera efficace pour sortir au plus vite de cette pandémie."

Ce mercredi soir, avenue de la Liberté à Montpellier, les policiers ont contrôlé 109 personnes . 13 ont été verbalisées pour non respect du couvre feu et deux pour défaut de permis de conduire.

controles des autorisations de circuler apres 20h au péage de l' A9 à saint Jean de Vedas © Radio France - Pascale Viktory

contrôle police du respect du couvre feu , avenue de la liberté à Montpellier - Presse/ Police Nationale 34