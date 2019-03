Un millier de gilets jaunes dans les rues de Tours pour l'acte 20 de leur mobilisation

Indre-et-Loire, France

Un millier de gilets jaunes a manifesté à Tours pour l'acte 20 de la mobilisation samedi après-midi. La manifestation était annoncée d'ampleur régionale, des gilets jaunes sont venus de Châteauroux, Orléans, Blois et Chartres et de nombreuses villes de Touraine comme Château-Renault, Sainte Maure-de-Touraine, Loches, et Chinon. La préfète d'Indre-et-Loire craignait des violences et elle avait pris un arrêté d'interdiction de manifester rue Nationale, rue de Bordeaux, rue Buffon, place de la préfecture et rue Marceau entre le commissariat et le boulevard Béranger. Les manifestants ont respecté le périmètre autorisé mais à la fin de la manifestation la police a dû faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser quelques centaines d'irréductibles.

A 13h30, parti de la place Velpeau, le cortège a suvi le parcours autorisé, boulevard Béranger, place des Halles, rue des Tanneurs, rue du Commerce, place Plumereau et rue Clocheville. Arrivent deux face-à-face tendus avec un cordon de policiers qui empêche la manifestation d'entrer rue Nationale et rue Marceau devant le commissariat.

Il ne faut pas y aller sinon çà va être l'affrontement -un gilet jaune modéré

Des gilets jaunes tentent d'instaurer un dialogue avec les policiers rue Nationale © Radio France - Denis Guey

Ce gilet jaune aura finalement raison. Le cortège repart, plantant là une cinquantaine de manifestants radicaux, il n'y aura pas d'affrontement. Au sein du cortège, place des Halles, Evelyne, gilets jaunes de Château-Renault, a quasiment fait toutes les manifestations à Tours. Elle a fait la première en novembre et la grande majorité des autres. Sa détermination est intacte et elle en veut toujours autant à Emmanuel Macron

On a répété nos slogans des revendications puisqu'on nous dit qu'on ne revendique plus rien, paraît-il. Donc, on redit pour la 20 ème fois qu'on veut la justice fiscale et sociale. Je veux réagir aussi à l'accident de Geneviève Legay à Nice, le président lui fait la leçon en compatissant d'un côté et en lui adressant un soufflet de l'autre, c'est inacceptable. Moi je suis sage mais je ne peux pas rester chez moi quand je vois une société aussi divisée entre les riches et les pauvres! -Evelyne

Ce retraité gilet jaune rejoint la colère d'Evelyne. Il en ras-le-bol des taxes.

Le gas-oil est toujours pareil, il diminuerait de 20 centimes, il y aurait moins de monde dans les rues! Et puis j'ai vu hier qu'il allait falloir payer une taxe pour la télé à présent, non?

C'est peu avant 17H00 que les premières grenades lacrymogènes sont parties de la place Jean Jaurès pour empêcher 200 gilets jaunes de pénétrer rue Nationale. La dispersion s'est poursuivie au delà de 18H30 avenue de Grammont.