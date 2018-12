Un millier de lycéens dans les rues de Rennes

Les lycéens s'étaient donnés s'étaient donné rendez vous place de la République à Rennes. Ils étaient un millier au plus fort de la matinée, venus dénoncer la réforme du bac et Parcoursup. Deux réformes et un seul responsable désigné par la banderolle et les slogans "Macron démission". Une élève du lycée Joliot Curie estime "que c'est lui le responsable, puisqu'il a choisi son ministre de l'Education nationale". Le cortège n'a pas défilé dans le centre-ville. Les CRS les en ont empêché. Ils étaient positionnés dans plusieurs rues.

Certains lycéens étaient cagoulés ou masqué dans le cortège "pour ne pas être reconnus par la police" lance l'un d'entre eux. Avenue Marboeuf, quelques lycéens se sont mis à genoux devant les forces de l'ordre en référence aux interpellations de Mantes-la-Jolie.

Des poubelles incendiées sur la voie rue de Saint-Brieuc à #Rennes. #MardiNoirpic.twitter.com/ur1dpGZ8Sa — FB Armorique (@bleuarmorique) December 11, 2018

Sur le parcours en direction du campus Villejean, des conteneurs à poubelle ont été incendiées sur la voie. Les CRS ont tiré des gaz lacrymogènes pour faire reculer les manifestants qui ont finalement rejoint les locaux de rennes 2.

Les pompiers viennent éteindre les feux de poubelles à Villejean devant université #rennes 2 après le passage des manifestants. #MardiNoirpic.twitter.com/tWnVTAf6UL — FB Armorique (@bleuarmorique) December 11, 2018

Pour ce mardi noir annoncé par les syndicats de lycéens, 31 établissements sur 176 en Bretagne ont été perturbés, selon le rectorat. Les cours ont été totalement bloqués dans 14 lycées bretons.