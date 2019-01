Un millier de manifestants à Brest, 200 à Rosporden pour l'acte X des Gilets Jaunes

Les gilets jaunes s'étaient une nouvelle fois donné rendez-vous ce samedi 19 janvier pour une 10e journée de mobilisation nationale. Dans le Finistère, on a compté environ 1200 manifestants dans les deux points principaux de rassemblement : Brest et Rosporden.

Finistère, France

Comme tous les samedis depuis la mi-novembre, les Gilets Jaunes brestois s'étaient donné rendez-vous à 13h30 Place de Strasbourg. Mais cette fois-ci, le cortège d'un millier de personnes s'est dirigé vers la périphérie, avec comme cible les grands magasins. Les enseignes Leroy-Merlin et Ikea ont été bloquées par les gilets jaunes, qui ont également entravé la circulation.

Marche citoyenne à Rosporden

Autre manifestation dans le Finistère, à Rosporden : environ 200 personnes, principalement des gilets jaunes de la région de Concarneau, ont défilé dans les rues du centre. Une marche pacifique et déclarée en préfecture par les Gilets jaunes de l'agglomération de Concarneau. Au cœur des discussions, le lancement du Grand débat par Emmanuel Macron, cette semaine, a justement fait débat. Écoutez le reportage dans les rues de Rosporden.

Reportage : participer ou non au grand débat national, les Gilets Jaunes du pays de Concarneau sont divisés Copier

Pour Jean-Marie, référent du groupe des Gilets jaunes de l'agglomération de Concarneau, il faut participer à ce débat. Une délégation doit rencontrer le maire de la ville et le député Erwan Balanant dans le courant de la semaine pour discuter des modalités de l'organisation d'une réunion publique.

Jean-Marie, référent des Gilets Jaunes de l'agglomération de Concarneau veut participer au grand débat national Copier

Des affrontements à Rennes, deux policiers légèrement blessés

Les manifestations de Rosporden et de Brest se sont déroulées dans le calme, contrairement à celles de Rennes où 2 000 personnes ont défilé. Un rassemblement régional non déclaré était organisé, et les choses ont dégénéré très rapidement, avec des affrontements notamment autour du Parlement de Bretagne et de l'esplanade Charles de Gaulle.