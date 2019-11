Un millier de manifestants à Marseille pour le premier anniversaire des gilets jaunes

Marseille, France

"On est encore plus énervées qu'il y a un an ! Le gouvernement ne nous écoute pas, nous sommes méprisées", s'emportent Céline et Christelle dans le cortège marseillais, ce samedi 16 novembre. Le gâteau d'anniversaire des gilets jaunes a un goût amer pour ces deux amies. Elles se sont rencontrées au début du mouvement, et depuis "rien n'a changé", selon elles. "On est le 16 du mois, je viens de donner 50 euros à ma mère parce qu'elle n'a déjà plus rien sur son compte. C'est honteux de laisser les retraités dans cette misère." Retraites, pouvoir d'achat, justice sociale... Environ 1000 personne ont défilé tout l'après-midi dans le centre-ville de Marseille, avec les mêmes revendications qu'il y a un an.

Un policier légèrement blessé

Le cortège a commencé sa marche dans une ambiance festive mais les manifestants ont rapidement été bloqués par les forces de l'ordre. Des affrontements ont éclaté avenue de la Corse. Plusieurs personnes ont reçu des tirs de gaz lacrymogènes. Un policier a été légèrement blessé au front, après avoir reçu un projectile précise la préfecture de police. Il a été transporté à l'hôpital Saint-Joseph. Les tunnels du Vieux-Port et de la Joliette ont été fermés.

Des rassemblements sur des ronds-points et des péages

Si Marseille a été l'épicentre de la mobilisation, les gilets jaunes se sont aussi retrouvés dans le calme à Toulon, Arles, Istres, La Fare les Oliviers et près de la raffinerie Total La Mède. 80 manifestants ont également occupé le petit péage de la Ciotat sans aucun blocage. Les gilets jaunes ont investi le rond-point de Manosque près de la sortie d'autoroute.