Un millier de manifestants à Montpellier pour la défense des retraites

La manifestation des retraités a rassemblé plus d'un millier de personnes à Montpellier ce jeudi matin. Une journée d'action nationale contre la hausse de la CSG

Même les syndicats semblent surpris par la mobilisation. Ce jeudi matin plus d'un millier de retraités se sont regroupés à 10h30 place de la Comédie à Montpellier pour défiler jusque devant la préfecture. Une action nationale à l'appel de neuf organisations syndicales et associations, qui toutes dénoncent la hausse de la CSG.

On est orphelins de nos rêves de jeunesse. Voilà qui me laisse un goût d'amertume et de révolte

Dans le cortège montpelliérain, des retraités de l'éducation nationale, de la Sécu, ouvrier du livre ou même ex salariés du site nucléaire de Marcoule, ulcérés disent-ils par cette nouvelle mesure "contre les vieux". "Marre qu'on oppose les jeunes aux vieux. Nous ne sommes pas des nantis", dit une manifestante. Un autre s'inquiète de voir son niveau de vie régresser d'année en année: "On est orphelins de nos rêves de jeunesse. Voilà qui me laisse un goût d'amertume et de révolte".

Cette augmentation de la CSG devrait rapporter un peu plus de 20 milliards

L'exécutif a promis d'augmenter de 1,7 point le taux normal de la CSG (contribution sociale généralisée), utilisée pour financer la protection sociale (sécurité sociale, prestations familiales). Cette augmentation devrait rapporter un peu plus de 20 milliards d'euros aux finances publiques.

L'objectif est de compenser la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés du secteur privé, qui représentent 3,15% du salaire (2,40% pour l'assurance-chômage, 0,75% pour l'assurance-maladie).