Un millier de manifestants à Saint-Palais, mobilisation "historique" pour la défense des élevages de plein air

Paysans et consommateurs étaient ensemble dans la rue ce samedi à Saint-Palais pour défendre l'élevage en plein air, remis en cause les crises successives de grippe aviaire. L'abattage d'un cheptel asymptomatique à Lohitzun en milieu de semaine a été le point de départ d'une mobilisation historique.

La colère de Sabrina Larzabal et Julen Perez a été largement entendue parmi les paysans basques et leurs soutiens. Ces éleveurs de Lohitzun ont vu l'ensemble de leur cheptel de canards Kriaxera être abattu par les services sanitaires en milieu de semaine, après la détection d'une contamination par le virus de la grippe aviaire, bien que tous leurs palmipèdes étaient asymptomatiques. Ils ont immédiatement reçu le soutien du syndicat agricole basque ELB, qui a lancé un appel à la mobilisation contre "le non-sens de la politique sanitaire ministérielle" et pour la défense des élevages traditionnels en plein air. La manifestation, ce samedi à Saint Palais, a rassemblé un millier de personne.

Cette mobilisation est historique selon le syndicat, affilié à la Confédération Paysanne. "Ici, Sabrina et Julen sont connus", raconte Panpi Sainte-Marie, le secrétaire général d'ELB. "Sabrina est au marché le vendredi matin, elle rayonnante devant son étal. Il y a la queue pour acheter ses produits. Ils sont connus car ce sont des paysans hors cadre familial, ils ont repris une ferme où il n'y avait pas de suite. Ils sont exemplaires quand même."

Création d'un collectif avec les consommateurs pour renforcer la parole des paysans

La mobilisation massive a de quoi remonter un peu le moral des éleveurs qui se sentent acculés à abandonner la pratique de l'élevage en plein air. "On veut nous imposer un modèle unique d'élevage", se désole Patrick Dagorret, producteur à Irissary. "J'élève mes canards à l'extérieur en plein air, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir des produits de qualité que j'arrive à vendre au consommateur. Si demain, on me l'interdit, je ne vendrai plus mes produits, parce que déjà je n'aurai plus envie de travailler avec des animaux dedans. Et mes clients, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Donc c'est la fin de mon système."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour la première fois dans une mobilisation sur ce sujet, la majorité des manifestants n'étaient pas des paysans, mais des consommateurs attachés au modèle qu'ils défendent. "On est des êtres vivants, on se nourrit du vivant", témoigne Lupa. "Si on artificialise le vivant, on artificialise nos vies. Et on va tous en crever, les animaux, les humains, nos enfants et le système économique. Ce n'est bon pour personne." Alors pour que la voix de ces soutiens compte et renforce la parole syndicale, ELB a lancé hier les inscriptions à un collectif. Parmi les manifestants, ils sont nombreux à avoir immédiatement apposé leur signature. "Ce n'est pas qu'un problème agricole", affirme Jean-Michel, retraité, enthousiasmé par le projet. "C'est un problème de consommateurs, un problème de bonne bouffe. Il faut que la puissance des consommateurs puisse s'exprimer aussi."

On va montrer qu'au Pays Basque, l'entraide veut encore dire quelque chose - Panpi Sainte-Marie, secrétaire général du syndicat ELB

Le soutien à Sabrina Larzabal et Julen Perez va se poursuivre sous la conduite du syndicat ELB. Car malgré l'abattage de leur cheptel, ils risquent d'être privés d'indemnisation pour ne pas avoir claustré leurs canards. "Ils font partie des nôtres", assure Panpi Sainte-Marie. "Ils ont eu un genou à terre jeudi, ils sont en train de se relever grâce à toute la population qui était là, à tous nos concitoyens qui sont là pour les épauler. On va essayer d'obtenir une indemnisation pour eux. Et si on n'y arrive pas, on va se débrouiller, on va choper de l'argent pour les aider à redémarrer. L'administration ne doit pas penser qu'elle va les étouffer économiquement."