Covid-19 : un millier de manifestants anti pass sanitaire à Saint-Etienne et à Roanne

C'était leur 5e samedi de manifestation : les anti pass sanitaire ont une nouvelle fois déambulé dans les rues de Loire et de Haute-Loire alors que de nouvelle restrictions vont entrer en vigueur la semaine prochaine pour celles et ceux qui n'auront pas leur document à jour. La chaleur étouffante n'a pas arrêté ces manifestants. Ils étaient une centaine à Chazelle sur Lyon, un millier à Roanne. À Saint-Etienne entre 600 pour la police et plus d'un millier pour les participants, alors que les appels avaient été lancés pour démarrer la manifestation au centre commercial Monthieu, l'un des lieux emblématiques de la lutte des Gilets Jaunes. C'est ce rond-point qui avait tenu le plus longtemps à Saint-Etienne et certains samedi y avaient été très agités. Mais de Gilets Jaunes hier, on n'en pas vu un seul. Des familles, des retraités aussi, des manifestants tellement peu habitué du lieu qu'ils demandent leur chemin aux clients du centre commercial.

Les manifestants partis de Monthieu. © Radio France - DV

Puis, quasiment 300 personnes se mettent en route, passent devant les policiers qui barrent les portes de la galerie commerciale qui deviendra en fin de semaine prochaine un symbole puisque le pass sanitaire y sera obligatoire, comme dans 5 autre centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés de la Loire. Ils partirent donc 300 de Monthieu mais par un prompt renfort d'une autre manifestation venue du quartier Bellevue, ils arrivèrent à un bon millier place Jean Jaurès (620 selon la police) aux cris de "Liberté", le tout dans le calme. Le seul affrontement à noter étant une bataille d'eau entre manifestants.

Le cortège unifié en centre-ville de Saint-Etienne. © Radio France - DV

Un rassemblement parfois sous l'œil complice de certains passants quand d'autres les regardent déambuler avec incrédulité. Nicolas est venu manifester à Saint-Etienne, au départ du centre commercial de Monthieu. Il est venu avec sa femme enceinte et leur petite fille de 2 ans et demi. "On veut protéger nos enfants" explique-t-il. "De manière générale, le pass sanitaire c'est quelque chose d'anti valeurs françaises, anti valeurs démocratiques. Hors de question d'accepter ça. Tout le monde n'est pas contre le vaccin en lui même. C'est juste de pouvoir garder le choix de faire ce qu'on veut de notre corps. Nous avons tous des vies et des métiers différents mais ce qui nous réunit c'est de préserver la liberté".