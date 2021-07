Un millier de manifestants contre l'extension du pass sanitaire à Marseille

A Marseille, ce mercredi 14 juillet, un millier de manifestants ont défilé dans la rue contre l'extension du pass sanitaire et les mesures annoncées par Emmanuel Macron. D'autres manifestations ont eu lieu à Paris, Toulouse, Avignon ou encore Lyon.

Ce mercredi 14 juillet, plusieurs milliers de personnes ont manifesté en France pour protester contre les annonces d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire, la vaccination et la "dictature". Au total, plus de 19.000 personnes, selon les autorités, ont manifesté dans le pays au nom de la "liberté" pour protester contre les annonces d'Emmanuel Macron.

Des manifestants opposés à l'extension du pass sanitaire

A Marseille, un millier de manifestants se sont retrouvés dans la rue, au niveau du Vieux Port pour protester contre l'extension du pass sanitaire. Sur les pancartes des manifestants on peut lire "Non au pass sanitaire", "Contre la dictature". A Paris, quelques centaines de manifestants ont participé à un rassemblement également place de la République en début d'après-midi, avant de remonter le boulevard Saint-Martin et d'être stoppés par la police. A plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Une autre manifestation déclarée a elle aussi réuni plusieurs centaines de personnes au départ de la place de Clichy, dans le nord de la capitale.

Les manifestants protestent après les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir: le chef de l'Etat a annoncé la mise en place d'une obligation de se faire vacciner pour les soignants et d'autres professions, ainsi que l'extension massive du pass sanitaire à la plupart des lieux publics. D'autres manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France comme Toulouse, Montpellier, Avignon et Lyon.