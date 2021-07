VIDÉO - Un millier de manifestants contre le pass sanitaire à Nîmes

Un millier de manifestants, chiffre non confirmé par la police, dans les rues de Nîmes contre le pass sanitaire. Une manifestation beaucoup plus large, au final, qui avez tout d'un défilé anti-Macron.

Halte " à la dictature sanitaire", "non à la loi sur le séparatisme" "non à la réforme des retraites", il y en avait pour tout les goûts. Mais le slogan qui a eu le plus de succès c'était "liberté" talonné par "Macron démission". Ils étaient au minimum un millier à s'être donné rendez-vous aussi devant la préfecture du Gard à Nîmes. Une manifestation déclarée qui s'est ensuite dirigée vers l'écusson avant de se dissoudre dans le calme.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelque chose est entrain de se construire

Personnels soignants, syndicalistes, associations notamment de libre pensée, un public disparate avec aussi le retour des gilets jaunes. Parmi eux, l'emblématique Roland Veuillet. A la pointe du combat, le militant de longue date a même purgé 6 mois de prison 'pour participation réitérée à une manifestation). Il voit dans la mobilisation à Nîmes, "quelque chose qui est entrain de se construire".

Roland Veuillet, emblématique gilet jaune nîmois. Copier

On va nous obliger à nous vacciner

Il y a aussi quelques personnels soignants. Celui ç qui travaille à l'hôpital de Nîmes, "dites moi pourquoi les policiers et les gendarmes peuvent ne pas se faire vacciner et nous ?". Des personnels soignants "applaudis hier et pointés du doigts comme étant les principaux contaminateurs". Des salariées du secteur gériatrie de la Croix rouge sont aussi de la partie. "Certaines ne veulent pas se faire le vaccin", avez-vous fait l'objet de pression ? "Oui, en cas de refus cela va déboucher sur des ruptures conventionnelles".

"Je vais perdre mon boulot parce que je ne veux pas me faire vacciner". Copier

Des soignants qui persistent à ne pas se faire vacciner. © Radio France - Ludovic Labastrou