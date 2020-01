Un millier de manifestants défile contre la réforme des retraites à Avignon

Avignon, France

Les jours passent et la colère contre la réforme des retraites ne retombe pas. Un millier de manifestants a défilé ce samedi après midi à Avignon. Il s'agissait de la 5ème journée interprofessionnelle et intersyndicale organisée contre la réforme voulue par le président Macron et portée par le gouvernement. Ce dernier a promis des annonces aux syndicats en ce 38ème jour de grève consécutif. Les manifestants ont défilé entre la gare centre et la préfecture Chabran. Une poignée de gilets jaunes (une quarantaine de personnes environ) a redescendu la rue de la République. Aucun incident n'est à déplorer à cette heure.

Une manifestante dans le cortège : "il y en a qui se sont battus pour nous, on peut se battre pour ceux qui arrivent derrière !" Copier

Des enseignants dans le cortège : " Je suis à deux ans de la retraite... et je suis révoltée !" Copier

Des banderoles très explicites... © Radio France - Daniel Morin

... et des manifestants, du public comme du privé, toujours mobilisés © Radio France - Daniel Morin