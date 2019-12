Un millier de personnes a défilé ce samedi après midi à Avignon. La manifestation était organisée par Solidaires 84 et soutenue par les gilets jaunes, plusieurs syndicats et collectifs. Au cœur des revendications : le refus de la précarité. Aucun incident n'est à déplorer à cette heure.

Un millier de manifestants défile contre le chômage et la précarité au centre ville d'Avignon

Avignon, France

"Macron tue le service public" ; "travaille, consomme et ferme ta gueule" ; "Œil pour œil ne touche pas à mes enfants"... quelques uns des slogans vus ou entendus dans la manifestation contre la précarité organisée ce samedi après midi à Avignon. Solidaires 84 -à l'origine de l'action- a été rejoint par d'autres syndicats et collectifs (Force Ouvrière, la CGT, la FSU, le PCF, ANV Cop 21 etc.) "Nous sommes en train de construire la convergence" s'est félicité un participant.

Des commerçants inquiets au passage des manifestants

Environ un millier de personne a défilé au centre ville d'Avignon, de la porte Thiers à l'esplanade Saint-Bénézet en passant par les rues commerçantes, les Halles et la rue de la République. Au passage du cortège, plusieurs commerçants inquiets ont rentré leurs décorations de Noël et autres pancartes par crainte d'incidents et de dégradations.

Une personne interpellée

Aucun problème n'est à signaler à cette heure, hormis l'interpellation d'une manifestante conduite au poste de Police pour contrôle d'identité. Cependant, la manifestation a été ponctuée de plusieurs moments de tension à l'occasion du passage du cortège devant les forces de l'ordre, copieusement insultées et menacées par un groupe de personnes, visiblement très déterminées...

Les manifestants défilent en direction des Halles © Radio France - Daniel Morin

Le rassemblement devant la mairie d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

Routes coupées au pied du pont Saint-Bénézet et automobilistes en galère © Radio France - Daniel Morin

Moment de vive tension entre les forces de l'ordre et quelques manifestants devant la Préfecture © Radio France - Daniel Morin