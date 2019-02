Un millier de personnes à Belfort contre l'antisémitisme : "Sur Simone Veil, ça m'a horrifiée !"

Plus de 70 rassemblements étaient organisés ce mardi soir partout en France, pour dire "non" à l'antisémitisme. Place d'Armes à Belfort, un millier de personnes ont appelé au respect et à la tolérance.

À Belfort, un millier de personnes ont répondu mardi soir à l'appel de la quasi totalité des partis politiques (sauf le Rassemblement national) : ils se sont rassemblés place d'Armes pour protester, comme dans d'autres villes de France, contre l'antisémitisme.

Un millier de personnes à Belfort contre l'antisémitisme, mardi 19 février 2019. © Radio France - Clément Lacaton

Cimetière juif en Alsace

Un front commun, dans la rue, face à une hausse du nombre d'actes antisémites (+74% en 2018), ces derniers jours encore en marge des manifestations des gilets jaunes, jusqu'à la découverte mardi de la profanation d'un cimetière juif en Alsace.

C'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer à nos enfants avec nos mots, mais quelque chose qui nous choque."

Marie, poussette en main, a tenu à être là, avec ses enfants, avec une question face à ces images de croix gammées sur des tombes : "Pourquoi ils font ça ?", demande son fils de 7 ans. "Il faudrait leur demander (aux auteurs de ces faits), parce que je ne sais pas si c'est bien fondé... C'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer à nos enfants avec nos mots, on essaie de ne pas être violent non plus, mais c'est quelque chose qui nous choque."

REPORTAGE FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD / CLEMENT LACATON Copier

Ca me met hors de moi, ce n'est pas possible qu'au XXIème siècle on soit encore sur des horreurs comme ça."

Et elle n'est pas la seule. Un peu plus loin, Thierry s'insurge : "Ca dépasse un peu les bornes. C'est inadmissible, tout simplement ! Ca me met hors de moi, ce n'est pas possible qu'au XXIème siècle on soit encore sur des horreurs comme ça."

"Et ça fait trop longtemps que ça dure, poursuit son épouse Catherine. Trop longtemps que des cimetières sont détruits, des croix gammées partout. Sur Simone Veil, ça m'a horrifiée ! Ces gens là doivent être punis."

Jean-Luc appelle lui aussi à un "sursaut" républicain : "Moi personnellement je ne suis pas juif, mais on fait tous partie de la même nation, donc c'est pour ça que je suis là."

Dans la foule, on croise aussi Jacques, un Belfortain. Très touché par les événements de ces derniers jours, sa femme étant de confession juive, tout comme ses enfants. "Pour nous ça n'a jamais été un obstacle, au contraire, c'était l'acceptation des autres avec leurs différences et la construction de quelque chose de plus fort. Je n'ai pas peur, mais on peut être rattrapé par ce qu'il s'est passé il y a 70 ou 80 ans, ce n'est jamais fini malheureusement. La religion n'a rien à voir dans cette histoire, c'est le respect de l'autre uniquement, la tolérance, accepter l'autre tel qu'il est."

Jacques : "Pour nous ça n'a jamais été un obstacle, au contraire, c'était l'acceptation des autres avec leurs différences" Copier

Trois maires juifs à Belfort

Des mots qui résonnent de façon particulière à Belfort, une ville qui a connu 3 maires juifs dans les années 20 et 30 (Léon Schwob en 1919, Edouard Levy-Grundwald en 1925, et enfin Pierre Dreyfus-Schmidt en 1935). Une période de l'histoire marquée par un fort antisémitisme.

L'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, mais un délit"

Bruno Kern, représentant LREM 90 : "Quand on traite l'autre de sale juif, de sale musulman ou de catho de merde, on ne pratique pas sa religion, on la nie..." Copier

De leur côté, certains élus ou anciens élus présents mardi soir rappellent que "l'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit". Bruno Kern, avocat et représentant de la République en Marche dans le Territoire de Belfort, ne cache pas sa colère : "Je pense qu'il faut être intraitable. Il faut appliquer les lois, mettre autre chose qu'un mois de prison avec sursis. Il faut faire comprendre aux auteurs d'actes antisémites qu'ils ont outrepassé les bornes, et que ce sont eux qui ne sont pas les bienvenus en France. Quand on est intolérant et qu'on traite l'autre de sale juif, de sale musulman ou de catho de merde, on ne pratique pas sa religion, on la nie..."