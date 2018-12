PHOTOS | Un millier de personnes au réveillon solidaire de Noël à Valence

Pour que personne ne passe le réveillon seul, la municipalité et l'association "Noël du coeur" organisent un repas solidaire, gratuit et animé. Un millier de convives, dont 250 bénévoles, sont attendus.

Valence, France

Pour la quatrième année consécutive, plusieurs centaines de valentinois se retrouvent ce lundi soir au parc des expositions de Valence pour un réveillon solidaire : 700 adultes invités et 150 enfants. Sans compter 200 bénévoles. Au menu : verrines, bouchées à la reine, farandole de fromages et bûche. Le tout rythmé par des chants et des danses.

A 19 heures, déjà une file d'attente devant le parc des expositions de Valence - Christophe Clet

Personnes seules, nouveaux habitants, chacun a pu s'inscrire à cette soirée gratuite. C'est "un moment d'oubli de leur vie quotidienne, un moment d'espoir pour la suite" dit Christophe Clet, un des organisateurs. " tous repartent avec des étoiles dans les yeux".