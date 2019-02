Un millier de personnes contre l’antisémitisme à Montpellier

Montpellier, France

Assez vite, à l'heure du rendez-vous, la place des Martyrs de la résistance est apparue noire de monde. Un millier de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Montpellier contre l'antisémitisme ce mardi soir. Parmi les quelques gilets jaunes présents, certains munis d'un drapeau antifasciste ont brièvement tenté de faire passer leur message davantage lié à la lutte contre le capitalisme. Leur intervention a provoqué quelques échanges parfois tendus au sein de la foule.

Légère tension avec certains gilets jaunes

Une seule prise de parole était prévue : celle du n°1 du PS dans l'Hérault, Hussein Bourgi particulièrement inspiré, au micro pendant une dizaine de minutes. "Nous sommes là pour vous dire que nous sommes unis à vos côtés, pour vous témoigner cette solidarité qui nous rassemble. Le combat contre l'antisémitisme, ce n'est pas uniquement le combat des Juifs, c'est le combat de toute la République française. Dans sa diversité, dans sa pluralité, dans sa richesse" a-t-il déclaré sous les applaudissements.

On nous ramène souvent à notre différence par des traits d'humour ou des petites réflexions : l'argent ou parce que j'ai un gros nez. Une ou deux fois bon, on se dit que c'est rien mais chaque année dans notre scolarité... Il y a un antisémitisme qui est banal. C'était important de participer à cette manifestation prouver qu'on est là, j’espère en France plus nombreux que les antisémites et aussi pour dire que les paroles c'est beau mais ça ne suffit plus aujourd'hui"- Alexandre, Montpelliérain de 23 ans

Après avoir chanté un extrait de la Marseillaise, une partie des personnes présentes a pris la direction de la place de la Comédie derrière une banderole sur laquelle était écrit "Antisémitisme, ça suffit!". Des anonymes mais aussi des personnalités dont plusieurs maires (Lattes, Grabels, mais pas Montpellier); Kléber Mesquida, le président du Conseil départemental récemment cible d'une lettre à caractère antisémite; Carole Delga, la présidente de la région Occitanie et Jean-Claude Gayssot, aujourd'hui président du port de Sète, très concerné par la question. Et pour cause : c'est lui qui a permis de réprimer le négationnisme en faisant voter une loi qui porte son nom, en juillet 90.

Aujourd'hui, la question qui se pose c'est comment on est capable d'empêcher ces, ces... mon ami Pierre Perret dirait ces connards, mais des connards dangereux. Il faut non seulement se rassembler, mais il faut aussi la loi!"- Jean-Claude Gayssot

Également présents, les représentants de chaque culte : juif, catholique, protestant et musulman. "On essaye de donner une autre image, une réponse phare, à ceux qui rejettent l'autre donc on est là pour le vivre ensemble. C'est une démonstration de la force de la France et de la force de l'humanité" a déclaré Mustapha Annouas, imam de la grande mosquée de la Paillade.

La banderole déployée par le maire sur les balcons de l'Opéra Comédie © Radio France - Salah Hamdaoui