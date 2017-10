Un millier de personnes courent pour Sarah au Pont du Gard

La 7ieme édition de la course de solidarité « courir avec Sarah ce dimanche au Pont du Gard a rassemblé un millier de personnes.

Elle s’apelle Sarah, elle a 17 ans et ce dimanche elle a encore une fois couru avec sa famille, des amis et des inconnus aussi.

La 7ieme édition de la course de solidarité « courir avec Sarah » a rassemblé un millier de coureurs ce dimanche au pont du Gard. Des sportifs oui mais aussi des personnes solidaires qui ont voulu apporter leur soutien à Sarah, atteinte de polyhandicap mais aussi à 7 autres handicapés présents. Poussés dans un fauteuil tout terrain par des valides ils ont pu eux aussi concourir lors de cette course.

Un moment fort pour Éric, l’organisateur.

On s’est rendu compte que Sarah qui n’est pas très expressive adore quand on la pousse et que son fauteuil prend de la vitesse. Depuis on organise cette course pour voir la joie sur son visage.