Un millier de personnes ont défilé pour le 1er mai à Avignon

"On lâche rien", c'était le slogan phare de cette manifestation du 1er Mai à Avignon ce dimanche. Toutes les organisations syndicales ont appelé, ensembles, à un rassemblement sur le cours Jean Jaurès en milieu de matinée. Force ouvrière, CGT, Sud-Solidaires, SNES-FSU... tous les drapeaux étaient présents. Toutes les professions étaient représentées : des professeurs, des postiers, des cheminots, mais aussi du personnel soignant. Tous paraissaient unis et mettaient en garde en chanson le nouveau président élu.

Sur la musique italienne "Bella Ciao", les manifestants portaient des affiches aux messages clairs. © Radio France - Julia Beaufils

L'union syndicale fait la force

Pour Frédéric Laurent, secrétaire départemental CGT, le message est clair : "Avec les dernières annonces sur la retraite à 65 ans, on sait très bien qu'il va falloir continuer la lutte, se faire entendre." Mais pas seulement, cette année et après 2 ans de pandémie tous les syndicats veulent remettre le dialogue social au cœur de la politique. Pour Aurélia Dessalles, professeur du second degré et membre du syndicat SNES, "qui de mieux que les travailleurs eux-mêmes pour parler du travail ? Autour d'une table au ministère il me semble que nous sommes peut-être les seuls à avoir des remontées de terrain de nos collègues !"

Un peu plus loin FO et Solidaires racontent la même histoire. "Il faut en finir avec les luttes défensives", lance Michel, postier. Chez FO on ajoute qu'il s'agit d'être une force de proposition non pas d'être contre uniquement.

Contrairement aux débordements observés ailleurs dans l'Hexagone, cette manifestation avignonnaise pour la journée des travailleurs s'est déroulée de manière festive accompagnée de musique.