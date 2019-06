Un millier de personnes pour la Marche des Fiertés à Biarritz

De plus en plus fiers ! L'an dernier ils étaient environ 500. Cette année, la 19ème Marche des Fiertés de Biarritz a rassemblé un millier de personnes pour un défilé haut en couleurs.

Biarritz, France

Un millier de personnes ont défilé sous le soleil et sous les couleurs arc-en-ciel ce samedi 22 juin après-midi à Biarritz. Elles sont venues du Pays Basque nord mais aussi sud, de Pau, de Bordeaux et même de Charente-Maritime ! Pour afficher leur fierté d'être homosexuels, lesbiennes, bisexuels ou transgenres et revendiquer leurs droits.

Si la PMA (procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et femmes célibataires sera discutée dans le cadre de la loi bioéthique en conseil des ministres fin juillet, les LGBT demandent à ce qu'elle soit aussi synomyne de "famille pour tous", en laissant une porte ouverte à la GPA (gestation pour autrui).

Les Bascos (association LGBT à Bayonne et Pau, organisatrice de cette Marche des Fiertés) favorables à la PMA pour toutes, mais avec des mesures accompagnatrices et une évolution du droit de la famille. © Radio France - Valérie Menut

Il était aussi question de soutenir les migrants LGBT. Ils sont nombreux à passer par le Pays basque depuis plusieurs mois. Les associations LGBT Les Bascos (Bayonne), Aldarte (Bilbao) et Gehitu (Saint Sébastien) ont lancé ce samedi une campagne de sensibilisation en faveur des migrants qui fuient leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Selon les chiffres de l'Association Internationale des Personnes Lesbiennes Gays Bisexuelles et Transexuelles, 117 pays continuent à considérer les relations entre femmes ou entre hommes illégales, 9 d'entre eux les condamnent à la peine de mort.

Une 19ème Marche des Fiertés qui a rassemblé plusieurs associations © Radio France - Valérie Menut

Ecoutez : un aperçu de l'ambiance et quelques témoignages recueillis sur cette Marche des Fiertés. Copier

Une 19ème Marche des Fiertés haute en couleurs ! © Radio France - Valérie Menut

