Un millier de personnes rassemblées à Nancy pour dire "non" à l'antisémitisme

Nancy, France

Elles sont venues dire "stop" à l'antisémitisme. Environ un millier de personnes se sont rassemblées devant la gare de Nancy, sur la place Simone Veil ce mardi soir, alors que les actes contre les Juifs se sont multipliés ces derniers jours notamment la profanation d'un cimetière juif dans le Bas-Rhin dans la nuit de lundi à mardi.

Elus, syndicalistes, quelques gilets jaunes et une majorité de "simples citoyens" sont venus dire qu'ils ne voulaient pas de cette haine, ni de cette violence. Lecture d'un extrait de "Si c'est un homme" de Primo Levi, Marseillaise et minute de silence avant des applaudissements.

Une rassemblement court mais nécessaire aux yeux de Claude, Nancéien : "J'ai dû aller trois fois dans une manifestation dans ma vie, je ne suis pas un habitué. Je crois que c'était important". Important aussi pour Monique d'afficher son gilet jaune et un slogan : "Pas en mon nom". "Ils disent qu'on est des haineux, des antisémites. Non, je ne suis pas tout ça", insiste cette habitante de Seichamps.

Moment de recueillement

Jeanine, 90 ans, tenait à être présente. "Moi j'ai connu la guerre et j'avais à côté de moi des petites filles juives qui portaient l'étoile jaune et que des gendarmes français sont venus chercher un jour. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. On n'a jamais plus eu de leurs nouvelles."

Yannis et Marie, rassurés de l'affluence à ce rassemblement © Radio France - Isabelle Baudriller

Marie et Yannis, tous deux 19 ans, sont rassurés de voir autant de monde. "Ça fait du bien de voir des gens en vrai !", confie Marie, "tout ce que j'ai pu voir sur Tweeter, des mots super violents, ça me fait un peu peur". Yannis, d'origine allemande, a été marqué par l'image du mot "Juden" taggé sur un Bagelstein à Paris : "Ça me frappe encore beaucoup de voir ça, 75 ans après l'Holocauste. Nous les jeunes, on s'oppose à ça. La communauté juive fait partie de la France comme toute autre communauté religieuse". La foule se disperse peu à peu. Marie ajoute : "Un moment calme, silencieux, de recueillement, ça fait du bien".