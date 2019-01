Sexisme : plus d'un million de femmes victimes d’injures dans la rue en 2017

Le premier état des lieux du sexisme publié ce jeudi par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) révèle l'ampleur du sexisme en France. En 2017, sur plus d'un million de victimes, il y a eu seulement quatre condamnations.

Pour la première fois en France, un rapport dresse le bilan du sexisme. Publié ce jeudi, par le Haut Conseil à l'Egalité (HCE) entre les femmes et les hommes, il dresse un constat sévère du sexisme en France. Quotidienne, pesante, cette violence est aussi presque exclusivement commise par des hommes contre des femmes. "Toutes infractions pénales confondues : 89 % des victimes sont des femmes, et 91 % des mis en cause sont des hommes".

Quatre condamnations seulement en 2017

En 2017, elles sont 1,2 million, soit près d’une sur vingt à avoir subi ces insultes quotidiennes, pesantes, dans la rue, le métro, le bus. Mais comme le souligne le Parisien/Aujourd'hui en France, peu d'entre elles portent plainte. Parce que "ce n’est pas assez grave" ou que "ça n’en vaut pas la peine". A peine 3% des femmes portent plainte et 17 % des plaintes aboutissent à une condamnation.

[ÉVÈNEMENT] Jeudi 17 janvier, le @HCEfh rendra public le 1er état des lieux du sexisme en France. Cette 1ère édition s’intéresse aux #injures et à l’#humour sexistes, phénomènes qui bénéficient d’une grande tolérance sociale. Pour y assister 👉 https://t.co/S3SFllyaaS#Sexismepic.twitter.com/lag0f5smn6 — Haut Conseil à l'Égalité (@HCEfh) January 14, 2019

La nouvelle loi renforce les sanctions

L'injure sexiste est pourtant une infraction qui existait avant la nouvelle loi sur les violences sexistes et sexuelles promulguée en août 2018. Depuis, l'amende est passée de 750 € à 45.000 € assortie d'une peine d'un an de prison.

Avec la prise de conscience du phénomène de harcèlement de rue, les témoignages affluent - surtout sur les réseaux sociaux - et font état d’une problématique récurrente aussi bien dans l’espace public qu’à l’école ou dans le milieu professionnel. Les injures sexistes les plus fréquemment rapportées ? « Salope » (27 %), « Pute » (21 %) et « Connasse » (16 %). A noter que les deux premières insultes arrivent en tête pour les femmes de moins de 30 ans.

Les femmes ne sont pas libres de leurs mouvements

Globalement, note la chaîne de télévision LCI, le rapport souligne à quel point les femmes ne sont pas libres de leurs mouvements (occupation de l'espace public et de la parole), de leurs dires (rabaissements, accès à l'emploi) et parfois même de leur corps (IVG, viols, féminicides, prostitution forcée). "S’il recouvre des pratiques et des actes individuels, le sexisme imprègne également les normes sociales en vigueur, qu’il s’agisse de la langue, de l’histoire contée dans les livres et les musées, du droit, et notamment de la Constitution, ou encore des décisions et des dépenses publiques".