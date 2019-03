PHOTOS - Un mini stage pour se protéger des agressions avec Les Anges Gardiens de la Paix

Clarensac, France

Composée de policiers, de formateurs aux métiers de la sécurité, du sport et des loisirs, l'association "Les Anges Gardiens de la Paix " intervient dans le Gard dans le domaine de la prévention, auprès des jeunes en difficulté. Ce vendredi, elle proposait pour la première fois à Clarensac, un stage d'initiation pour savoir comment réagir face à une agression. Un stage ouvert à des ados et à leurs parents. Baptisé Croco'Kid'Securité, il se base sur la méthode mise au point par Robert Paturel, formateur négociateur au RAID pendant plus de 20 ans . Une quinzaine de jeunes de 10 à 14 ans y ont participé.

Pour encadrer le stage, Lionel Zapéra, cadre "sécurité" au CHU de Nîmes et vice-président de l'association. Pour ce diplômé de sports de combat, le plus important quand on est agressé, c'est de réagir vite. " Vous avez 7 secondes. Si vous dépassez ces 7 secondes et que la personne arrive à vous saisir, ça sera compliqué". L'objectif dans ce stage, c'était donc d'acquérir quelques techniques inspirées du Krav Maga pour échapper à son agresseur. Le maître mot : la rapidité plutôt que la force pour s'en sortir.

Des techniques inspirées du Krav Maga pour repousser son agresseur

Pendant près de deux heures, les adolescents ont donc enchaîné les exercices, en s'amusant. Certains sont étonnés. Ils n'imaginaient pas que ça puisse être si facile. Lionel Zapéra tempère. Il ne s'agissait que d'un stage d'initiation. "Pour acquérir la technique et les automatismes, plusieurs mois de pratique sont nécessaires. "

Nathalie était la seule maman à participer au stage avec Lola. Elle explique qu'elle est venue parce que sa fille rentre au collège l'an prochain. Elle est rassurée. "Je trouve important qu'elle sache se défendre. "

Un nouveau stage à Pâques

Les Anges Gardiens de la Paix organiseront un nouveau stage de ce genre pendant les vacances de Pâques, toujours au dojo de Lionel Zapera à Clarensac. L'association proposera aussi des stages pour se former au secourisme, au sauvetage nautique ou encore à la sécurité routière.

