Un miracle médical à Nice pour une fillette de 13 ans

C'est une première dans le sud de la France. Dans les Alpes-Maritimes, une véritable prouesse médicale vient d'être réalisée par la Fondation Lenval à Nice et le docteur Solla.

À cause d'une très forte poussée de croissance, une petite fille Maëlys 13 ans est victime d'une double scoliose. En un an, elle prend 15 centimètre et sa colonne vertébrale ne suit pas. Elle se retrouve totalement courbée à 45 %, son corps est alors comme une sorte de S.

Grace à cette opération, Maëlys est redevenue une petite fille normale. Depuis un mois, elle revit après avoir vécu l'enfer. Pendant un ans, Maëlys ne parvient presque plus, ni à marcher, ni à dormir. En septembre, le docteur Solla, de la fondation Lenval, propose à la famille d'implanter des vis dans le dos de Maëlys, les os de sa colonne vont se construire tout autour après trois heures d'opération.

Maëlys reste six jours à l’hôpital pour que son corps ne soit plus un S mais T, bien droit.