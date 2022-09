EN DIRECT - Un mois après l'incendie de forêt en Chartreuse, France Bleu Isère revient à La Buisse

130 hectares de forêt brûlés cet été en Chartreuse, des images de la forêt en feu qui restent en tête. Des bombardiers d'eau pour intervenir sur ces lieux difficiles d'accès. C'est pour revenir sur ces images et ces moments forts de l'été que France Bleu Isère est ce jeudi à La Buisse, avec de nombreux invités.

8h30. Anne Gérin. Vice-présidente du Conseil départemental et en charge du SDIS de l'Isère. "Je retiens les moments ici, au poste de commandement, où il fallait pour être efficace, garder son calme, chacun à sa place et cette coopération entre tous les services, j'ai beaucoup appris dans ce moment d'échange sur ce poste de commandement".

Anne Gérin, vice-présidente du Conseil départemental de l'Isère © Radio France - Benjamin Bourgine

8h15. Laurence, habitante de La Sure-en-Chartreuse. "C'était panique à bord quand il faut évacuer, on a des animaux, il faut les prendre ou pas ? Les papiers, un peu de vêtements, j'avais préparé, et puis on part... Mais j'ai eu peur de ne pas revoir ma maison. Le plus important c'est d'être revenus, et dans une maison intacte, grâce aux pompiers ! C'est une angoisse qui va durer un peu. Il faut anticiper, maintenant. Que chacun non pas balaye, mais débroussaille devant sa porte."

7h55. Les circuits-courts. Michel Découtte-Genon, éleveur, "la Chèvrerie de Chartreuse" à Voiron. "On ne voulait pas gêner les pompiers, donc au début on communiquait par le 18, ensuite ça s'est mis en place. On prenait de l'eau au village, on les ravitaillait ! On montait en convoi [avec d'autres agriculteurs], environ 30.000L d'eau à la fois ! Nous on maintient un espace naturel qui sinon se refermerait, on conserve les chemins, et c'est bien utile".

Michel Découtte-Genon, éleveur du pays voironnais © Radio France - Benjamin Bourgine

7h45. Eléonore Lacroix. Parmi les moments forts de la gestion de l'incendie, il y a eu le contre-feu : "Déclencher un contre-feu, c'est une vraie décision importante. C'est jamais anodin de décider de brûler une bande de forêt quand on cherche à éteindre un incendie ! Quand le feu a tourné avec le vent, on a été soulagé parce qu'il n'allait plus vers la montagne, des lieux escarpés, mais en revanche il venait vers des habitations, et là il a fallu prendre la décision d'évacuer des habitants."

7h33. Didier Lebeau, colonel des pompiers de l'Isère. "On ne le sait pas tout de suite, que ça va prendre cette ampleur, mais on a des alertes. Et la première, c'est le nombre des appels. Là, on en a eu plusieurs dizaines, on se dit "c'est pas comme d habitude". On attend ensuite les premiers messages de nos intervenants, et on attend que tout ça se corrobore. On a su très vite que le lieu, difficile d'accès, allait nécessiter beaucoup de monde et allait durer longtemps. 300 pompiers au total sont intervenus".

Didier Lebeau, colonel des pompiers de l'Isère © Radio France - Benjamin Bourgine

Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère © Radio France - Benjamin Bourgine

7h30. Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la Préfecture de l'Isère. "Il y a deux facteurs cet été, qui fait qu'on passe en cellule de crise, l'accélération de l'événement, et avec le vent, le dimanche, on est passé d'un incendie de 10 hectares à 70 hectares, et ensuite, on a eu des menaces sur les habitations, donc là il faut une cellule de crise pour coordonner les moyens. Mais la cellule de crise est juste la prolongation de la permanence réalisée tout le temps. En cellule de crise, on passe dans un autre mode de gestion".

7h25. Dominique Dessez, maire de la Buisse. "C'est marquant, bien sûr, mais on en retire du positif. D'abord le feu a été vaincu, aucune victime, aucune maison détruite, et grâce aux pompiers, merci à eux ! L'idée de l'incendie n'était pas forcément dans les têtes ici, et maintenant c'est le cas. Et on doit aussi se dire que les catastrophes climatiques, on peut les envisager et ça doit nous rendre plus agiles qu'avant. Sur La Buisse, on a anticipé les secteurs, on a été voir les habitants pour leur dire qu'ils pouvaient être évacués. C'était une méthode à retenir pour le futur".

7h16. La nouvelle éco avec Hubet Pillet, patron de l'entreprise Rector, 130 salariés sur son site de Voreppe. "J'étais en route pour partir en vacances, un cadre m'appelle pour me dire qu'il y a le feu sur la falaise ! Mes cadres et salariés se sont mobilisés. On voit dans ces cas la manière dont les pompiers agissent, ils mettent en sécurité les personnes et les biens. Ils ont positionné des lances et des effectifs sur le site. Arrêter l'électricité, sécuriser le site, identifier les réserves de gaz sur notre site. J'ai des salariés qui ont passé la nuit complète sur le site avec les pompiers. Les conséquences ? On n'a pas pu réaliser des travaux de maintenance. Ensuite, on a effectué des purges sur la falaise, car il y a de la végétation fragilisée, et la route était dangereuse. Mais on sait très bien qu'avec cette falaise il peut y avoir encore des dangers. On n'avait pas imaginé qu'un incendie pouvait se déclencher ainsi, au-dessus de notre entreprise".

Dominique Dessez (maire de La Buisse) et Hubert Pillet (Rector Voreppe) © Radio France - Edwige Guerrard des Lauriers

7h00. Avec Dominique Dessez, le maire de La Buisse, on évoque les souvenirs les plus marquants de cet été d'incendie en Chartreuse. "Les canadairs leur arrivée a été un réconfort, et puis les dessins des enfants en hommage aux pompiers". La situation aujourd'hui est enfin de retour à la normale ? "Oui, maintenant il n'y a plus de reprises de feu, mais la route est toujours coupée pour réaliser des travaux. Et il y a une expertise sur une maison pour vérifier qu'il n'y a pas de danger immédiat. Il y a des réflexions désormais sur l'urbanisme bien sûr, sur les mesures de protections de chacun, de chaque maison, et sur les sentiers dans la montagne, ainsi que sur l'organisation communale pour être en appui des pompiers dans ce cas de figure".

Le maire de La Buisse, Dominique Dessez © Radio France - Benjamin Bourgine