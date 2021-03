Un grand mouvement de solidarité pour une artiste caennaise après l'incendie de son appartement il y a un mois

Le 10 février 2021 dans l'après-midi, Lénah est dans sa douche quand elle sent une odeur de fumée dans son appartement dans le centre-ville de Caen. En quelques minutes, elle comprend que le feu est en train de prendre dans la pièce d'à côté. Elle évacue les lieux très vite, mais elle y laisse son chat et tout son travail d'artiste. Lénah est plasticienne, son appartement était aussi son atelier. "Vous imaginez bien... il y avait des chassis en bois, des toiles, du coton, du papier. C'est très dur de se dire qu'on perd tout son travail et qu'il va falloir recommencer" raconte-elle.

Dès le lendemain, la jeune artiste est submergée par un élan de solidarité très important. "J'ai été dépassée de mails et de messages de soutien", explique-t-elle. "Les gens me donnaient des meubles, des vêtements, des produits de première nécessité, jusqu'à de la nourriture. Les commerçants du quartier m'ont aussi aidé". Rapidement, un de ses amis décide de lancer une cagnotte en ligne. Une nouvelle fois, la solidarité surprend Lénah. Aujourd'hui, elle affiche plus de 3 600 euros de dons.

Un nouveau départ artistique

Face à cette épreuve, tous ces témoignages de soutien et de bienveillance ont aidé Lénah à se relever. "Je dois vraiment remercier tous ces gens, mes amis et tous les inconnus qui m'ont aidé, car ça aide vraiment à se sentir plus légère", dit-elle avec émotion. Aujourd'hui, elle est à la recherche d'un nouvel appartement. En attendant, des amis l'hébergent et elle continue son travail artistique avec de nombreuses associations caennaises. "La solidarité des artistes est aussi impressionnante ! J'ai plein de projets d'exposition en cours", explique-t-elle avec un enthousiasme retrouvé.

Dans les nombreux dons qu'elle a reçu, Lénah a aussi récupéré beaucoup de matériel. "J'ai eu des pelottes de laine, des aiguilles, des chassis, de la peinture, des toiles !", énumère la plasticienne.

Je n'ai plus mes oeuvres anciennes mais j'ai quasiment tout le matériel nécressaire pour pouvoir recommencer à travailler dans des conditions agréables - Lénah, artiste plasticienne

Jamais assez reconnaissante, Lénah a même passé le concours de l'agrégation en arts-plastiques. Elle continue à donner des cours, de tricot notamment. Et promet de travailler sur le feu : "c'est une bonne matière à inspiration ! Mon nouveau leitmotiv, c'est 'je suis un Phénix !" Un phénix qui n'attend que de reprendre son envol.