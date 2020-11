Tempête Alex : un mois après, comment se portent les habitants des vallées sinistrées ?

Un mois et dix jours après la tempête Alex qui a frappé les vallées des Alpes-Maritimes, France Bleu Azur continue de prendre des nouvelles des sinistrés de la Roya et de la Vésubie. Beaucoup d'habitants sont encore sous le choc et s'interrogent pour l'avenir.

Ils ont à cœur de se relever, malgré le traumatisme, malgré la fatigue morale et physique, malgré les démarches administratives à entreprendre, quand on a vécu une telle catastrophe, les habitants de Saint-Martin-Vésubie, de Breil-sur-Roya ou encore de Tende, veulent continuer de vivre dans leurs vallées. Si à Saint-Martin-Vésubie, les routes sont praticables, dans la vallée de la Roya, la circulation est encore impossible sur de nombreuses routes et la commune de Tende est toujours coupée du monde.

"On est encore dans la sidération."

Michèle possède un domaine de trois hectares à Saint-Martin-Vésubie. Sa terrasse a été endommagée, son garage, ses sanitaires inondés, et surtout ses locations saisonnières ont été emportées par les eaux après un glissement de terrain. Elle a perdu son outil de travail. Un expert en assurance est passé, et elle attend désormais une modification de l'arrêté paru au Journal officiel pour catastrophe naturelle, liée aux inondations et aux coulées de boue, mais pas au glissement de terrain. Elle est encore sous le choc des événements, d'autant que le corps de son petit cousin, pompier volontaire disparu pendant la tempête, n'a pas été retrouvé.

Michèle a été évacuée, quatre jours après la tempête, par hélicoptère avec son chien, ses chats , elle a été hébergée à Nice chez des amis puis suivie par la métropole pour les démarches.

"Nous voulons rester, mais va-t-on pouvoir ?"

Danièle, habitante de Breil-sur Roya, est résignée. Elle tient une station essence et un garage, mais il n'y a plus de client. L'armée, la sécurité civile, Force 06 ont nettoyé les troncs d'arbres, la boue, les gravats, mais les accès ne sont pas rétablis. "On se réjouit quand on installe un passage à gué pour traverser la rivière, mais ce n'est pas une solution pérenne. Et la reconstruction des routes va prendre beaucoup de temps. De nombreux professionnels ne peuvent plus vivre de leur activité à l'heure actuelle." Elle espère que l'État va débloquer les moyens promis pour reconstruire

"On n'arrive pas à s'approvisionner ni à déplacer les camions de chantier."

Daniel est chef d'entreprise dans le bâtiment à Tende, dans le haut de la vallée de la Roya. Il travaille avec 18 salariés qui vivent dans la vallée, mais ils ne peuvent plus de se déplacer avec les véhicules de chantier. Ils n'empruntent que des pistes en deux-roues. Daniel attend beaucoup de la SNCF, car le train relie péniblement Breil à Saint-Dalmas-de-Tende, deux fois par jour mais à faible vitesse et la plateforme provisoire installée à Saint-Dalmas ne permet pas de s'approvisionner en matériel pour les chantiers. Il faut encore marcher jusqu'à Tende. Il souhaiterait que la SNCF mette les moyens pour réparer la ligne dans son ensemble.

Le tunnel de Tende qui relie la vallée à l'Italie est toujours fermé, la tempête a endommagé gravement la route.