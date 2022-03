Un mois après le passage de la tempête, cette Abbevilloise toujours sans solution pour sa maison

En ce 18 mars, nous sommes un mois jour pour jour après le passage de la tempête Eunice. Dans la Somme, c'est l'ouest du département qui a été particulièrement touché, notamment le secteur d'Abbeville. L'état de catastrophe naturelle n'est finalement pas retenu, car comme les vents étaient au-dessus de 100 km/h, ce sont les assurances qui prennent en charge automatiquement les sinistres. Cela peut donc compliquer la situation des particuliers, qui peuvent voir les délais de prise en charge allongés.

Toiture arrachée et infiltrations dans sa maison

A Abbeville, rue Leday, la maison de Marie-Christine a été la plus touchée : sa toiture a été entièrement arrachée. Un mois après, cette retraitée a toujours des bâches sur son toit. L'assurance et surtout l'expert mandaté ne se sont pas déplacés : "Quand vous ne connaissez pas le métrage de votre maison, les professionnels sont donc partis sur une maison standard. On m'a versé 3.300 euros sur mon compte, mais je ne sais pas à quoi correspond, on ne m'a pas expliqué !" explique la retraitée, qui se dit perdue. D'autant que cette somme n'est pas à la hauteur des devis d'artisans demandés par cette auxiliaire de vie à la retraite : "_Il y en a pour 18 000 euros : je ne peux pas mettre cette somme de ma poche ! Ou alors, il faut que je m'endette sur 10 an_s", s'inquiète cette femme de 67 ans.

18.000 euros de travaux : c'est une somme que je ne peux pas sortir de ma poche ! - Marie-Christine, auxiliaire de vie en retraite

Car les dégâts sont multiples : "La charpente, les tôles, l'antenne, la parabole. Et puis les luminaires. Ensuite les plafonds, parce que je suis restée trois jours avec mon toit ouvert." Le plafond est gondolé par endroits, on aperçoit des traces d'infiltrations dans la salle de bain, les chambres et le salon de cette Abbevilloise. A cela s'ajoutent des frais de pressing de 77 euros pour des couvertures, avec lesquelles Marie-Christine a protégé ses meubles avant la pose des bâches.

Marie-Christine a repéré des infiltrations sur les plafonds de ses chambres, de la salle de bain et de son salon. © Radio France - Jeanne Daucé

Des infiltrations dans la salle de bain. © Radio France - Jeanne Daucé

"Moralement, c'est épuisant : je me fais du mauvais sang"

Mais sans nouvelles de l'expert, la retraitée ne peut accepter aucun devis. Impossible donc de lancer ces travaux : "Et même si j'ai un 'bon pour accord', il faudra encore attendre pour commander le matériel... et ensuite encore attendre avant les réparations. Alors moi, je vais rester jusqu'au mois de juillet comme ça ?! C'est une cicatrice qui ne va pas se remettre du jour au lendemain... alors si en plus cela continue à traîner plus c'est épuisant."

Contacté par France Bleu Picardie, l'expert n'a pour l'heure pas donné suite à nos sollicitations.