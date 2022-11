Un mois après le passage de la tornade, Conty tente de retrouver un semblant de vie normale

C'était il y a un mois jour pour jour : le 23 octobre dernier, une tornade ravageait la commune de Conty dans la Somme. 80 habitations durement touchées, l'école dévastée… depuis environ 130 élèves font classe dans des salles du collège , ou mises à disposition par la municipalité.

Cette situation que vivent les enfants devrait bientôt évoluer. "On est en train d'aménager le sol qui est destiné à accueillir les bâtiments modulaires qui doivent accueillir les élèves de l'école élémentaire Germain Alix à partir de début décembre", explique le maire de Conty, Pascal Bohin. "Tous les enfants seront accueillis ici et ça permettra de pouvoir les acheminer le midi à la cantine scolaire qui se situe dans l'école maternelle, sans avoir à utiliser le ramassage scolaire."

Des enfants qui vont "bien"

Un mois après le passage de la tornade, et deux semaines après la reprise des cours, "les enfants vont bien, je dirais qu'ils vont mieux que les adultes", sourit la directrice de l'école, Marie-Elise Desfosses. "La cellule d'écoute et les groupes de parole ont permis de prendre en charge les enfants les plus stressés par la situation. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les enfants vont très bien et qu'ils s'habituent à leur situation, à leur délocalisation."

Environ 80 maisons sont durement touchées à Conty, après le passage de la tornade. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La directrice, qui confie sa fatigue après ces semaines sur le pont, souhaite retenir la "gestion de crise qui, finalement, s'est faite quand même pour le mieux. Pendant 48 heures, tout nous paraît insurmontable, et puis après, on s'adapte à la situation de tous. On retrouve nos marques, tant les enfants que les enseignants et que les parents."

Encore beaucoup à faire

De l'aveu même du maire, "Conty est en train de panser ses plaies". Les bâches bleues sont nombreuses sur les toits des maisons du centre-ville. Des artisans sont à l'œuvre pour reconstruire les toitures et les charpentes. "Chacun a fait appel à ses compagnies d'assurances pour évaluer non seulement le montant des dégâts, mais aussi voir à quel niveau les personnes vont pouvoir être indemnisées. Tant que ces personnes-là, n'ont pas les rapports d'expertise des compagnies d'assurances, les travaux ne peuvent pas commencer. On peut imaginer que dans quelques semaines, on devrait commencer à voir se reposer des tuiles, des ardoises, tout ce qui a été détruit par la tempête", poursuit Pascal Bohin.

La procédure d'indemnisation par les assurances peut être longue. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les élus de la commune sont donc aux côtés des sinistrés, à l'instar de l'adjoint en charge des travaux, José Fay. "C'est mon premier mandat, donc avec plusieurs collègues, on est servis !", raconte-t-il. "C'est toujours impressionnant. C'est vrai, quand on lève les yeux, on regarde chaque toit de maison, de bâtiment qui a été touché. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Administrativement, c'est très long. Il y a les déclarations auprès des assurances, le passage des experts, la déclaration auprès des Bâtiments de France pour refaire les réparations à l'identique par rapport à avant la tempête. Mais on espère que dans les mois qui viennent, avant la fin de l'hiver, tout rentrera dans l'ordre." Tous souhaitent surtout retenir l'élan de générosité et de solidarité qui s'est levé sur Conty, lors de la tempête. Comme un symbole que la vie reprend son cours, la mairie de Conty maintient son marché de Noel les 10 et 11 décembre prochain.