Un mois après le séisme, des sinistrés dorment toujours sous une tente ou dans leur garage à La Laigne

Des habitants de La Laigne dormaient "il y a peu de temps encore dans leur voiture " confirme le maire Philippe Pelletier. Aujourd'hui, un mois après le sinistre qui a transformé sa commune en village fantôme , ce n'est plus le cas. Mais "certains dorment sous une toile de tente, ou dans des garages". Pourtant, les autorités et Monsieur le maire en particulier envisagent toutes les solutions pour leur trouver un logement.

ⓘ Publicité

Sept à huit mobil homes seront installés d'ici à quelques semaines, en septembre ou octobre, sur le terrain d'une ancienne station service. C'est la communauté de commune Aunis Atlantique qui les achète, et en finance autant pour Cram-Chaban, l'autre commune de la zone fortement sinistrée. "Quand vous avez 180 familles à reloger, c'est compliqué. On est sur un territoire où vous n'avez qu'entre cinq et dix locations" constate Philippe Pelletier.

108 familles ne peuvent plus rentrer dormir chez elles à La Laigne. "On a 64 maisons classées noires, et 44 rouges" indique le maire (en noir, les maisons qui pourraient s'effondrer et dans lesquelles il est interdit de pénétrer, en rouge celles dans lesquelles on ne peut pas dormir). Philippe Pelletier est lui-même sinistré, il vit dans une caravane : "Je me débrouille, je fais comme tout le monde".

Philippe Pelletier, le maire de La Laigne, lui même sinistré n'a pas arrêté depuis un mois. Il est sollicité en permanence. © Radio France - Gérald Paris

Pour certains habitants hébergés dans leur famille depuis le séisme, le temps commence à être long: "Vous pensez bien qu'au bout de trois semaines ça commence à poser des problèmes, c'est difficile, il y a parfois quelques tensions" constate le maire qui connait tout le monde dans ce village de 300 habitants avant le tremblement de terre. "C'est compliqué pour presque tout le monde à vrai dire" ajoute-t-il. Les plus chanceux ont trouvé un mobil home ou une caravane à installer sur leur terrain. Mais en plein été, il y en a très peu de disponibles, ils sont dans les campings, pour la saison estivale.

Une course contre la montre avant la rentrée

Reloger les familles pour éviter qu'elles partent dans d'autres communes est la principale priorité de Philippe Pelletier. "Il faut qu'on tienne notre effectif" explique le maire, "il faut qu'on garde notre école". L'école de La Laigne est en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec celles de Cram-Chaban et la Grève sur le Mignon, il y a deux classes dans chaque commune. Les trois écoles ont été touchées par le tremblement de terre.

À La Laigne une solution a été trouvée : "Il va falloir qu'on accueille les enfants dans la mairie, dans la bibliothèque et la salle des associations" explique le maire. Ensuite, il faudra trouver et installer des algécos, "Il faut le temps de préparer le terrain, d'emmener des fluides" dit-il. C'est encore beaucoup de démarches, et de travail pour l'élu, qui commence à fatiguer : "Je n'ai pas quitté le navire depuis le début". Il confie qu'il a du mal à dormir "comme tout le monde", qu'il est réveillé par les doutes. "Je me demande tout le temps si je n'ai pas oublié quelque chose".

La pression qui pèse sur le maire de La Laigne est lourde, le temps est compté : "la rentrée est dans deux mois, mais c'est court deux mois". Philippe Pelletier n'imagine pas faillir à la tâche. "Si on n'a plus d'école, si on n'a plus d'enfants qui crient là, dans les rues... déjà que plus de la moitié des habitants sont partis !". L'élu sait qu'il n'a pas d'autre solution que de réussir, pour maintenir sa commune en vie.