Un mois après le séisme en Turquie et en Syrie, la communauté turque de Gien toujours mobilisée

Tout au long du week-end, l’association culturelle turque de Gien-Briare organise une kermesse solidaire. L'objectif : récolter des fonds pour les sinistrés du séisme de février, qui a fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Ici, beaucoup de spécialités turques sont à vendre mais aussi des tapis, chaussures et jouets offerts par les hypermarches locaux. "J'ai été agréablement surpris par la sensibilité et la générosité de la municipalité de Gien et de tous les Giennois. Ils ont réagi très postivement", affirme Cuma Arikan, le secrétaire de l'association.

"Voir toute cette génorisité nous touche énormément", affirme-t-il aux côté d'Ali Besli, orginaire de la région turque la plus touchée par le séisme : "90% de ma famille a perdu sa maison dans le tremblement de terre. J'apelle tous les gens à venir ce week-end participer à un repas festif, et ainsi faire un don pour les sinistrés". Mélis, étudiante de 21 ans est très heureuse de voir autant de monde à la kermesse : "On est tous réunis par solidarité. On fait aussi découvrir nos spécialités donc c'est vraiment un moment de partage avec toutes les personnes originaires de Gien et de Briare".

Tous les dons seront reversés à la protection civile turque. La kermesse, entamée ce samedi, se poursuit ce dimanche 19 mars, à partir de 11h, jusqu'à la fin de l'après-midi. 2 000 à 3 000 personnes sont attendue. De prochaines manifestations seront organisée par l'association : "il faut continuer parce que vu l'étendu des dégats, cela va prendre au moins un à deux ans de reconstruction" explique Cuma Arikan.