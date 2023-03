Un mois après le séisme en Turquie, une collecte de fonds en solidarité à Morhange

Des gâteaux et des plats traditionnels pour venir en aide aux Turcs, victimes des séismes de février. A Morhange, la branche locale de l'association Tendance nationale Union islamique en France, a organisé samedi-dimanche une collecte de fonds pour venir en aide aux victimes du séisme.

C'était il y a tout juste un mois. Le 6 février dernier, deux séismes d'une magnitude de 7,5 et 7,8 sur l'échelle de Richter frappaient la Turquie et la Syrie. Il s'agit des plus forts tremblements de terre enregistrés dans la région depuis 1939. Le drame a provoqué la mort d'au moins 50 000 victimes. La solidarité internationale vient toujours en aide aux habitants relogés sous des tentes, leur apportant vêtements, denrées alimentaires, financements.

Ici à Morhange, ce sont les femmes qui mettent la main à la patte en solidarité. Elles sont une dizaine en cuisine ce dimanche matin, en train de préparer des Beurek, des Lahamacun, ou des feuilletés aux épinards et à la feta. Tous ces plats sont ensuite revendus aux habitants de la commune.

5 300 euros récoltés ce week-end

Parmi ces dames, il y a Nuray, et elles pensent forcément aux victimes des séismes. "C'est comme si on a tous été touchées, explique t-elle, on a vraiment été choqué et on se met à leur place... Rester sans toit, sans rien, être à zéro c'est vraiment dur." Alors, elle roule, garni et épice les Lahamacun dans la cuisine de la mosquée. "Il y a des personnes qu'on connait, qui ont perdu des membres de leur famille. Des gens qui ont perdu leurs mamans, leurs frères, leurs sœurs, oui il y en a..."

Comme toutes les femmes ici, elle répond à l'appel de l'association Tendance nationale Union islamique en France. C'est la deuxième collecte de ce type organisée en un mois par l'association à Morhange. Emine Ince en est la secrétaire locale : "Samedi on a récolté près de 3 5000 euros. Mais après, il faut rembourser une partie des frais en nourriture de l'association. Donc on a un peu plus de 1 000 euros pour samedi, plus la journée de dimanche, pour les sinistrés du tremblement de terre."

A l'heure des comptes, dimanche soir, l'association a collecté 5 300 euros pour les sinistrés turcs.

L'argent récolté est ensuite envoyé à l'association Hasene France, puis à son réseau en Turquie. Fanny, une visiteuse, vient d'acheter une part de gâteau : "Comme on sait que tout l'argent va servir pour l'aide en Turquie pour le séisme, on essaie d'acheter le plus possible, comme on peut !"

Samedi, l'association a récolté près de 1 000 euros pour les victimes des séismes de février, en vendant des plats traditionnels turcs.. © Radio France - Valentin Machard

Toujours possible de faire des dons en Turquie

L'association rappelle que la Turquie a toujours besoin de dons, tant les besoins en denrées alimentaires, en vêtements et en hébergement d'urgence sont immenses. "Ce n'est pas comme si ce n'était qu'une ville qui avait été impacté, réagit Emine Ince, là on a l'équivalent de la Grèce quasiment qui a été touché en Turquie, et beaucoup de grandes villes !"

Les ONG présentes sur place ont davantage besoin de dons monétaires. Et il reste possible de faire des dons en ligne, sur internet. Mais attention aux arnaques !

Si vous voulez faire des dons, voici une liste des principales ONG qui interviennent en Turquie :