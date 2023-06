Un mois après son appel à l'aide, Josée, habitante de Saint-Génis-des-Fontaines n'a toujours pas d'eau

Son histoire a fait le tour des médias. Après France Bleu Roussillon, Josée avait été interviewée par l'Indépendant et le Parisien. Depuis le 16 février 2023, la septuagénaire installée dans un mas isolé sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines (Pyrénées-Orientales) n'a plus d'eau chez elle. La sécheresse et le manque de pluie ont tari le puit qui alimente sa maison et se raccorder au réseau d'eau courante est trop couteux pour sa maigre pension de retraitée. Un mois après son fils Martial Rabasa fait des pieds et des mains pour solutionner la situation, en vain.

"En un mois rien n'a évolué."

Martial Rabasa, installé à Montélimar (Drôme) gère la situation à distance. Depuis le 16 février 2023, jour où sa mère a appris qu'elle n'avait plus d'eau courante, il a épuisé toutes les solutions à sa disposition. "L'hypothèse de faire un nouveau forage, on l'a envisagée. Mais il y a un problème de coût : ma mère avec ses 900 € de retraite elle ne peut pas faire grand-chose." Le déménagement a aussi été envisagé, mais il apparaît vite impensable de déraciner la septuagénaire.

Une lueur d'espoir est apparue à l'arrivée d'un courrier de l'ARS. Un "kit" rédigé par l'Agence Régionale de Santé afin de recenser les personnes se trouvant privé d'eau à cause de la sécheresse. "C'était le 2 juin dernier. Je me suis dit "bon, les choses vont se décanter un peu". Mais en fait non" se souvient Martial.

"Quand on arrive à trouver de l'eau pour les 15 millions de nuitées par an pour notre industrie touristique et on peut arriver à trouver entre 50 et 100 litres d'eau pour une personne qui passe par une situation de crise." s'emporte-t-il. "Je ne comprends pas. Il n'y a pas que les gens qui sont raccordés au réseau, qui ont des droits. Il y a les gens qui ne sont pas raccordés au réseau, qui ont à délivrer des permis de construire, qui payent leurs impôts régulièrement, qui ont le droit aussi d'avoir de l'eau potable. Il faut le prendre en compte. "

De son côté, l'agence explique organiser une réunion cette semaine avec la Communauté des Albères pour faire un point sur les personnes s'étant signalées via le "kit".