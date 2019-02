Un mois après son lancement, le grand débat national a du mal à décoller dans l'Yonne

Plus d'une vingtaine de réunions ont déjà eu lieu dans le département dans le cadre du grand débat national, un mois après son lancement. Mais elles font rarement salles combles, et les organisateurs regrettent de voir toujours les mêmes participants.

Yonne, France

C'est la mi-temps pour le grand débat national. Lancé le 15 janvier, il s'achèvera le 15 mars. Dans l'Yonne, 80 réunions au total ont été annoncées selon la préfecture, 25 ont déjà eu lieu. Elles réunissent environ entre 60 et 100 personnes à chaque fois. Mais ça n'intéresse pas tout le monde.

Toujours les mêmes

Pour Gilbert, le grand débat, c'est du bla-bla : "ça ne changera rien du tout, on est en train de se faire enfariner, estime cet Auxerrois. Le gouvernement écoute peut-être, mais c'est pas pour ça qu'ils font quelque chose pour les gens." Caroline elle se félicite que la parole soit donnée aux citoyens, mais... "je ne suis pas dupe, j'imagine bien que ça ne va servir à rien, mais j'ai quand même un peu d'espoir".

Cette mère de famille préfère participer sur le site internet du grand débat national plutôt que lors d'une réunion physique. Certains organisateurs se désolent un peu du faible nombre de participants, et surtout du fait que l'on voit toujours un peu les mêmes. C'est ce que constate le maire de Cheny, Georges Friedrich. 25 personnes ont participé à sa réunion, dans ce village de 2.500 habitants : "ce sont _des gens qui sont dans la vie communale_, dans les associations, la vie sociale ou syndicale, explique l'élu. On aurait pu penser qu'il y aurait un panel plus large de la population."

Pour connaitre les réunions prévues dans le cadre du grand débat national dans l'Yonne, il faut se rendre sur le site internet du grand débat. Vous pouvez également déposer vos doléances individuellement directement sur le site.