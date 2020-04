Un mois de confinement : comment le vivent les bretons ?

17 mars 2020, 12 heures. L'heure du confinement qui sonne, et un mois après, un quotidien chamboulé auquel on s'est plus ou moins adapté. Si la Bretagne reste parmi les régions les moins touchées par l'épidémie de coronavirus, ses habitants ne sortent comme le reste des français que pour les courses, le sport, et parfois le travail. Un quotidien encadré face à une menace invisible.

Pas de sortie sans attestation

C'est certainement la règle à laquelle vous avez eu plus de mal à vous adapter : désormais, impossible de sortir de chez soi non muni d'une attestation. Une case à cocher, une heure à indiquer, pour prouver que, oui, vous avez le droit dans ces conditions d'être dans cette rue. Devoir justifier de tout déplacement et les limiter au strict nécessaire était peut-être inconcevable pour vous il y a quelques semaines.

"Je ne m'adapte absolument pas à être privée de liberté, nous écrit ainsi Anne, une rennaise. Je ne veux pas m'adapter à l'enfermement. Vive l'artiste qui s'est baladé avec son costume d'attestations, non pour remettre en cause le confinement mais pour nous interpeller sur ce que nous vivons". Même sentiment pour Françoise, retraitée malouine : "je sors marcher une heure mais je trouve frustrant de ne pouvoir le faire ni aussi longtemps ni aussi loin que d'habitude. _J'habite un T1 de 28 mètres carré et j'ai besoin de sortir_".

Certaines rues de Quimper sont désertes pendant le confinement © Radio France - Adeline Divoux

Lien social mis à mal

Avec les restrictions de déplacement pour éviter la propagation du virus, garder des relations sociales est quasi mission impossible pour certains. "J'avais trouvé un minimum d'interaction sociale à la médiathèque et aux terrasses (...), j'avais toujours quelques mots gentils, souvent j'échangeais avec des voisins de table, se souvient Anne. Depuis le confinement, je n'ai parlé à personne et c'est très dur".

"Plus d'activités comme l'aquagym, _plus de répétitions de chorales, plus de bavardages au bord de la rivière avec les voisines âgées, plus de concerts_", énumère Claudie. Le confinement a, c'est le concept, marqué l'arrêt des événements qui rythmaient la vie sociale de chacun. Il a tout de même l'avantage de multiplier les initiatives d'entraide : "les contacts humains me manquent mais j’ai découvert la solidarité entre voisins et c’est une belle expérience", se réjouit Carole, une quimpéroise.

La place et rue Saint-Michel de Rennes, inhabituellement vide de monde © Radio France - Valentin Belleville

Certains comme Mireille, une retraitée, en profitent donc pour s'activer à la maison : "on a la chance d'avoir un grand jardin, on jardine, on bricole, on fait du grand ménage". Parfois, avec un léger sentiment de culpabilité. "Maison avec jardin à la campagne donc consciente de faire partie des privilégiés, lance une retraitée bretonne. Je me sens inutile par rapport à ceux qui sont obligés de travailler".

Des cellules familiales éclatées

Si vous êtes nombreux à être confinés à deux, les enfants ne sont pas toujours là, et c'est ce qui semble peser le plus pour certains. Le plus jeune fils de Denise est à la maison, mais "le grand est à Nantes, la 2ème à 15 minutes de chez nous et la 3ème à 30 minutes, explique-t-elle. C'est très frustrant de ne pas pouvoir les voir, mais c'est pour le bien être de chacun, pour mieux se retrouver après". "Je garde un moral d acier, pourtant loin de mon fils, ajoute Sabrina, une briochine. _Il a eu 20 ans et moi 40 ans en confinement_, alors que pour nous cette année était particulière".

La situation est d'autant plus délicate à vivre pour ceux qui ont des proches souffrants. Myriam ne peut plus voir son mari hospitalisé : "c'est terrible a vivre pour le malade qui ne voit plus personne, et pour moi qui ai l'impression de l'avoir abandonné. Je lui téléphone mais lui ne peut pas me répondre". D'autres comme Bertrand ont "la chance d être ensemble, réunis en famille. Nous pouvons profiter les uns des autres et prendre le temps".

Jean-Yves Le Fourn profite du confinement pour envahir un peu plus Brest de ses poules colorées © Radio France - Nolwenn Quioc

Adapter son travail (ou pas)

Qui dit confinement dit télétravail pour de nombreux bretons. "J’enchaîne les réunions en visioconférence et les échanges téléphoniques, explique Carole. Cette dépendance au numérique est parfois pénible et _il faut veiller à la déconnexion_". Surtout lorsqu'il faut, en prime, s'improviser enseignant à la maison !

Un peu d’immobilisme ça fait du bien. De la lenteur, du temps pour lire, discuter, cuisiner et rire.

Pour certaines professions, impossible de travailler depuis chez soi. Eric, un routier de Pleyben, continue à arpenter la Bretagne toute la semaine, "une galère pour les sanitaires et douches" depuis la fermeture de certaines aires et restaurants. Même chose pour Laurence, caissière à Saint-Pol-de-Léon.

"Plus de taf, je suis mort", déplore en revanche Chris, un indépendant. "Auto-entrepreneur donc plus de revenus, j’ai du mal à comprendre les gens qui ne travaillent pas et qui se plaignent de ne plus avoir de loisirs", lance une autre bretonne. Restaurateurs, commerçants, artisans... Tous se retrouvent sans activité, et sans certitude quant à la suite.