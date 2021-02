Un mois dans un chalet de La Clusaz pour 1 euro : une opération pour attirer de nouveaux habitants

La station de La Clusaz en Haute-Savoie et la plateforme de location de logements Airbnb s'associent pour une opération de communication autour de la vie en montagne. L'idée : proposer pour un euro un séjour d'un mois dans un chalet tout confort de la station. L'objectif à terme : attirer les urbains sur de longs séjours, voire en faire de nouveaux habitants.

"Tout ça n'est pas sorti du chapeau. Depuis un an, cette crise sanitaire a bouleversé la vie des Français, et pour bon nombre d'urbains, le confinement a été beaucoup plus difficile que lorsqu'on habite en montagne, dans la nature", explique Jean-Philippe Monfort, le directeur de l’office de tourisme de la Clusaz, "et _Airbnb s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de demandes de séjours longs. Alors, on a imaginé ce que pouvait être une incitation à changer de vie._"

"On a travaillé depuis quelques mois avec Airbnb pour pouvoir proposer aux Français, à une famille, de pouvoir vivre et tester l'aventure pendant un mois, pour un euro par jour, dans un beau chalet typique de montagne, et qu'on va aider à se connecter à notre vie, au-delà de l'univers de vacances et de ski", développe Jean-Philippe Monfort.

Une incitation à changer de vie

En s'appuyant sur la plateforme Airbnb, la station cherche à mettre en lumière le fait qu'être une destination de ski peut également en faire un nouveau lieu de vie pour les urbains, désormais pour beaucoup lancés dans le télétravail.

Un coup de projecteur pour montrer que La Clusaz peut être un vrai lieu de vie à l'année - Jean-Philippe Monfort, le directeur de l'office de tourisme

L'idée derrière le coup de communication étant d'attirer de nouveaux habitants à terme. La municipalité actuelle souhaite le repeuplement du village. 1.800 personnes habitent aujourd'hui à La Clusaz. "On souhaite remonter à 2.000 habitants à l'année. On en a besoin", poursuit Jean-Philippe Monfort, "on a une école jusqu'au CM2, on a un espace de coworking, on est à 30 minutes d'une gare TGV, on est à une heure d'un aéroport international, à Genève... à la fois un village traditionnel, mais connecté. Et ça, on veut le mettre en lumière, et pouvoir initier derrière tout ça une stratégie pour à la fois chercher une clientèle de séjours longs, et à la fois trouver demain de nouveaux habitants."